Emel Sayın

-
Öyle dudak büküp hor gözle bakma
Bırak, küçük dağlar yerinde dursun
Çoktan unuturdum, ben seni çoktan
Ah, bu şarkıların gözü kör olsun
Çoktan unuturdum ben seni çoktan
Ah, bu şarkıların gözü kör olsun
***
Güzelsen güzelsin, yok mu benzerin?
Goncadır ilk hâli bütün güllerin
Aklımda kalmazdı yüzün, ellerin
Ah, bu şarkıların gözü kör olsun
Aklımda kalmazdı yüzün ellerin
Ah, bu şarkıların gözü kör olsun
***
Bir gülüşün var ki kaş çatar gibi
En sıcak sözlerin azarlar gibi
Bir gülüşün var ki kaş çatar gibi
En sıcak sözlerin azarlar gibi
Hiç bağlanır mıydım çocuklar gibi?
Ah, bu şarkıların gözü kör olsun
Hiç bağlanır mıydım çocuklar gibi?
Ah, bu şarkıların gözü kör olsun
***
Sonunda tuz bastın gönül yarama
Nice dağlar koydun, nice arama
Seni terk edip de gitmek var ama
Ah, bu şarkıların gözü kör olsun
Seni terk edip de gitmek var ama
Ah, bu şarkıların gözü kör olsun
-
öyle dudak büküp hor gözle bakma
bırak küçük dağlar yerinde dursun
çoktan unuturdum ben seni çoktan
ah bu şarkıların gözü kör olsun
***
güzelsen güzelsin yok mu benzerin
goncadır ilk hali bütün güllerin
aklımda kalmazdı yüzün,ellerin
ah bu şarkıların gözü kör olsun
***
bir gülüşün var ki kaş çatar gibi
en sıcak sözlerin azarlar gibi
hiç bağlanır mıydım çocuklar gibi
ah bu şarkıların gözü kör olsun
***
sonunda tuz bastın gönül yarama
nice dağlar koydun nice arama
seni terk edip de gitmek var ama
ah bu şarkıların gözü kör olsun
-
Gönül olmuş bir çengi
Yok esaslı bir dengi
Denedi binbir rengi
Tutturamadı ah ahengi
***
Elbet var bir vadesi
Düşmedi şahanesi
Yalnız yok bir tanesi
Öksüz kaldı hanesi
***
Kırıldı kalbim aksak darbuka
Atıyor dura kalka tak tak tak
Dokuz sekizlik vuruyor kalbe
Vallahi dört kollu kostak
***
Dumraka dumraka dumraka da dumraka dum tak
***
Ayıplayanların başına gelsin
Kan içer kızılcık dersin
Allah herkese versin
(Rabbim herkese versin)
Bir vuslat bahanesi
***
Kırıldı kalbim aksak darbuka
Atıyor dura kalka, tak tak tak
Dokuz sekizlik vuruyor kalbe
Vallahi dört kollu kostak
-
Gönül bir aşk yuvasıdır
Ümit aşkın rüyasıdır
Seviyorsun hayır deme
Gözler kalbin aynasıdır
***
Gözler kalbin aynasıdır
Yalan nedir bilmez onlar
Siyah mavi yeşil olsun
Aşkı inkar etmez onlar
***
Şiir gibi roman gibi
Okuyorum ben aşkını
Öylece bak gözlerime
Çevirme hiç bakışını
-
Olmaz deme sakın vakit varken
Yenildim diye durma diril yeniden
Ağlıyorsun yine sanki demir yüreğin
Pas tutar kalbi sevmeyenin
***
Yalnızlığın duvarları
Üstüme gelir karanlığı
Haydi hadi geri don
Günlerim yorgun solgun sensiz yine
Dayanamam ah sevdalıyım ah
İçim ağlar tenim kanar sana
***
Çağır beni kollarına
Gözlerim buram buram hasret sana
Çağır beni yine aşkına
Düşlerim pembe mutlu yarınlara
Hadi geri dön ayrılık sensizlik zulüm bana
-
Dertliyim rûhuma hicrânımı sardım da yine
İnlerim şimdi uzaklarda solan gün gibiyim
Gecenin rengini kattım içimin matemine
Solan ümid ile günden güne ölgün gibiyim
***
Bahtımın yıldızı sanmıştım seni
Sensiz karanlıktır her günüm Leylâ
Ayrılık mecnuna döndürdü beni
Dertliyim yürekten, üzgünüm Leylâ
***
Sevdâ yaman bir çile, çekenler düşer dile
Ayrılık ölüm gibi, giden gelmiyor Leylâ
Gülüm yaprağım soldu, gönlüme hazan doldu
Bir ömür harap oldu, onu bilmiyor Leylâ
-
Gönlümde açmadan solan bir gülsün
Her zaman gamlıyım her zaman üzgün
Beklerim yolunu aylar boyunca
Yeterki gel bana
Senede bir gün, senede bir gün
***
Ağarsın saçların, solsun yanağın
Adını anmaktan yansın dudağım
Bu aşka canımı adayacağım
Yeter ki gel bana
Senede bir gün, senede bir gün
-
Talihin elinde
Oyuncak oldum
Kader böyle imiş
Buymuş alın yazım
***
Talihin elinde
Oyuncak oldum
Kader böyle imiş
Buymuş alın yazım
***
Zalim elinde
Sarardım soldum
Şimdi gönlüm kırık
Yaralı kuşum
***
Zalim elinde
Sarardım soldum
Şimdi gönlüm kırık
Yaralı kuşum
***
Ömrümde gülmedim
Yanarım inan buna
İsterim artık
Kader gülsün bana
***
Gençliğim geçti yazık
Istıraplar içinde
Acaba bir gün
Acaba bir gün
Gülecek miyim?
***
Sensiz geçen günler
Karanlık gecedir
Gel sensiz yaşamak
Bitmeyen işkencedir
***
Sensiz geçen günler
Karanlık gecedir
Gel sensiz yaşamak
Bitmeyen işkencedir
***
Beklerim yolunu
Ömür boyunca
Adın dilimde her an
Bir hecedir
***
Beklerim yolunu
Ömür boyunca
Adın dilimde her an
Bir hecedir
***
Ömrümde gülmedim
Yanarım inan buna
İsterim artık
Kader gülsün bana
***
Gençliğim geçti yazık
Istıraplar içinde
Acaba bir gün
Acaba bir gün
Gülecek miyim?
-
Aşkını söyle aşkını söyle bana
Aşkını söyle aşkını söyle bana hey
***
Altın gümüş istemem
Katım yatım olmasın
Tek taş yüzük istemem ah
Katım yatım olmasın
***
Tek taş yüzük istemem ah
Aşkını söyle aşkını söyle bana
***
Mum gibi durma öyle
***
Bana aşkını söyle
Ay gel yanıma gel şöyle
Bana aşkını söyle
***
Mum gibi durma öyle
***
Bana aşkını söyle
Ay gel yanıma gel şöyle
Bana aşkını söyle
***
Bana şarkımı dinlet
Hadi gökleri inlet
***
Bana bir şiir söyle
Hadi benimle dans et
***
Ah mum gibi durma öyle
***
Bana aşkı söyle
Gel yanıma gel şöyle
Bana aşkını söyle
***
Aşkını söyle aşkını söyle bana
Aşkını söyle aşkını söyle bana hey
***
Altın gümüş istemem
Kürküm bile yok dem
Katım yatım olmasın
Tek taş yüzük istemem ah
Katım yatım olmasın
***
Tek taş yüzük istemem
Aşkını söyle aşkını söyle bana
Aşkını söyle aşkını söyle bana hey
***
Mum gibi durma öyle
***
Bana aşkını söyle
Ay gel yanıma gel şöyle
Bana aşkını söyle
***
Mum gibi durma öyle
***
Bana aşkını söyle
Ay gel yanıma gel şöyle
Bana aşkını söyle
Bana şarkımı dinlet
Hadi gökleri inlet
Bana bir şiir söyle
Hadi benimle dans et
***
Mum gibi durma öyle
***
Bana aşkını söyle
Gel yanıma gel şöyle
Bana aşkını söyle
Mum gibi durma öyle
Bana aşkını söyle
Ay gel yanıma gel şöyle
Bana aşkını söyle
-
Ortaköy'de gezdim durdum
Bardan bara seni sordum
Ortaköy'de gezdim durdum
Bardan bara seni sordum
***
Emirgan'da dinlendim
Kumkapı'da demlendim
Kadeh kadeh içince
Şu dünyaya boş verdim
***
Meyhaneler kapandı
Görenler deli sandı
Yandı yüreğim yandı
***
Benimki de bir candı
Sor ona sor buna
Düş hadi yollara
***
Vallah canımdan bezdim
Git ona git buna
Düş hadi karakola
Billah canımdan bezdim
***
İstanbul kazan ben kepçe
Seni aradım bütün gece
Neredeydin nerelere gittin?
Kimin için terk ettin?
***
İstanbul kazan ben kepçe
Seni aradım bütün gece
Neredeydin nerelere gittin?
Kimin için terk ettin?
***
Sor ona sor buna
Düş hadi yollara
Vallah canımdan bezdim
Git ona git buna
Düş hadi karakola
***
Billah canımdan bezdim
Sarıyer'de hayal kurdum
Yıldızlara seni sordum
Sarıyer'de hayal kurdum
Yıldızlara seni sordum
***
Emirgan'da dinlendim
Kumkapı'da demlendim
Kadeh kadeh içince
Şu dünyaya boş verdim
***
Meyhaneler kapandı
Görenler deli sandı
Yandı yüreğim yandı
Benimki de bir candı
***
Sor ona sor buna
Düş hadi yollara
Vallah canımdan bezdim
***
Git ona git buna
Düş hadi karakola
Billah canımdan bezdim
***
İstanbul kazan ben kepçe
Seni aradım bütün gece
Neredeydin nerelere gittin
Kimin için terk ettin
***
İstanbul kazan ben kepçe
Seni aradım bütün gece
Neredeydin nerelere gittin
Kimin için terk ettin
***
Sor ona sor buna
Düş hadi yollara
Vallah canımdan bezdim
***
Git ona git buna
Düş hadi karakola
Billah canımdan bezdim
***
Aman
Karanlık yollarda kaldım
Vefasız bir yâre düştüm
Şefaat Ya Resulallah
***
Sor ona sor buna
Düş hadi yollara
Vallah canımdan bezdim
***
Git ona git buna
Düş hadi karakola
Billah canımdan bezdim
-
gözlerim dalıyor yine bu akşam;
tuttuğum şarkılya gelen sen misin ?
hasretin yakıyor yine bu akşam;
kurduğum düşlerde gülen sen misin ?
ağlarım, gülerim,
boynumu bükerim,
şarkılar söylerim,
ümitle beklerim,
böyle mi olmalıydı derim;
kendimi yaşamaya mahkum ederim.
sen misin sessizce kapımdan giren ?
sen misin saklanıp ben kimim diyen ?
yılardır hüzünlü kirpiklerimden;
süzülen yaşları silen sen misin ?
***
ağlarım, gülerim,
boynumu bükerim,
şarkılar söylerim,
ümitle beklerim,
böyle mi olmalıydı derim;
kendimi yaşamaya mahkum ederim.
***
geceler gittikçe daha uzuyor,
içimde hasretin beni eziyor,
sessizce sokakta biri geziyor,
kapımın önünden geçen sen misin ?
***
ağlarım, gülerim,
boynumu bükerim,
şarkılar söylerim,
ümitle beklerim,
böyle mi olmalıydı derim;
kendimi yaşamaya mahkum ederim...
-
O beni bir bahar akşamı terkedip gitti
O beni bir bahar akşamı terkedip gitti
Ne o geri geldi, ne bu ömür bitti ah,
Ne o geri geldi, ne bu ömür bitti.
Neredesin?
Neredesin, yeşil gözlü meleğim?
Neredesin?
Neredesin, şirin sözlü bebeğim?
Ne olur bir bahar akşamı sen bana dönsen.
Ne olur bir bahar akşamı sen bana dönsen.
Yine benim olsan,
Yine beni sevsen, ah...
Yine benim olsan,
Yine beni sevsen.
Gel bana,
Dön bana,
Yeşil gözlü meleğim.
Gel bana
Dön bana
Şirin sözlü bebeğim.
-
Bülbülün çilesi yanmakmış güle
Ömürler geçiyor ağlaya güle
Yolcuyuz cümlemiz hep o meçhule
İçelim a dostlar neş’e dolalım
İçelim bu akşam ser-mest olalım
***
Kimimiz hasretiz sevdiğimize
Kimimiz yanarız gençliğimize
Gelmeden yolculuk sırası bize
İçelim a dostlar neş’e dolalım
İçelim bu akşam ser-mest olalım
-
Mihrabım diyerek sana yüz vurdum
Gönlümün dalında bir yuva kurdum
Mihrabım diyerek sana yüz vurdum
Gönlümün dalında bir yuva kurdum
***
Yıllardan beridir yalvarıp durdum
Sevgilim demeyi öğretemedim
Yıllardan beridir yalvarıp durdum
Sevgilim demeyi öğretemedim
***
Gönlünde sevgime yer vermedin de
Yaban güllerini hep derledin de
Gönlünde sevgime yer vermedin de
Yaban güllerini hep derledin de
***
Ellerin ismini ezberledin de
Bir benim adımı öğretemedim
Ellerin ismini ezberledin de
Bir benim adımı öğretemedim
***
Sonunda hicranı öğrettin bana
Ben sana sevmeyi öğretemedim
-
Ellerim böyle boş, boş mu kalacaktı?
gözümde hep böyle yaş, yaş mı olacaktı?
aramızda sıradağlar, dağlar mı olacaktı?
üzülme sen meleğim, gün olur kavuşuruz
ecel ayırsa bile mahşerde buluşuruz
biz de mi böyle, böyle olacaktık? bu en güzel çağda yas mı tutacaktık?
aramızda sıradağlar, dağlar mı olacaktı? üzülme sen meleğim, gün olur kavuşuruz
ecel ayırsa bile mahşerde buluşuruz