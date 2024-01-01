Emel Sayın

Bu akşam ölürüm, beni kimse tutamaz Sen beni tutamazsın, yıldızlar tutamaz Bir uçurum gibi düşerim, gözlerinden Gözlerin beni tutamaz *** Bu akşam ölürüm, beni kimse tutamaz Sen beni tutamazsın, yıldızlar tutamaz Bir uçurum gibi düşerim, gözlerinden Gözlerin beni tutamaz *** Düşlerinde büyürüm, büyürüm Kabusun olur ölürüm Düşlerinde büyürüm, büyürüm Kabusun olur ölürüm *** Bu akşam ölürüm, beni kimse tutamaz Sen beni tutamazsın, yıldızlar tutamaz Bir uçurum gibi düşerim, gözlerinden Gözlerin beni tutamaz *** Bu akşam ölürüm, beni kimse tutamaz Sen beni tutamazsın, yıldızlar tutamaz Bir uçurum gibi düşerim gözlerinden Gözlerin beni tutamaz *** Bir şiir yazarım, bir türkü söylerim Bir sen olurum, bir ben ölürüm Bu akşam ölürüm, sırf senin için Beni ölüm bile anlamaz *** Bir şiir yazarım, bir türkü söylerim Bir sen olurum, bir ben ölürüm Bu akşam ölürüm, sırf senin için Beni ölüm bile anlamaz *** Düşlerinde büyürüm, büyürüm Kabusun olur ölürüm Düşlerinde büyürüm, büyürüm Kabusun olur ölürüm *** Bu akşam ölürüm, beni kimse tutamaz Sen beni tutamazsın, yıldızlar tutamaz Bir uçurum gibi düşerim gözlerinden Gözlerin beni tutamaz *** Bu akşam ölürüm, beni kimse tutamaz Sen beni tutamazsın, yıldızlar tutamaz Bir uçurum gibi düşerim gözlerinden Gözlerin beni tutamaz