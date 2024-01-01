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7/24 Dinle Bu Akşam Ölürüm

Bu Akşam Ölürüm Şarkı Sözleri

Emel Sayın Bu Akşam Ölürüm şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Emel Sayın Bu Akşam Ölürüm şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bu Akşam Ölürüm sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Emel Sayın

Emel Sayın

Bu Akşam Ölürüm

  • Yunus'a Yakın

  • Bu Akşam Ölürüm

  • Turnam

  • Barış Türküsü

  • Anadolu Benim

  • Dadaş

  • Karagözlüm

  • Aklıma Gelmeyecektin

  • Vay Be

  • Dere Boyu Kavaklar

  • Yar Deyi

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