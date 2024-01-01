Bu Akşam Ölürüm Şarkı Sözleri
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Emel Sayın
Bu Akşam Ölürüm
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Çekilen çileye yeter deme sakın
Alın yazısına kader deme sakın
Bu sevda bir gün biter deme sakın
Bir yerde ara gönlünde Yunusa Yakın
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Bu akşam ölürüm, beni kimse tutamaz
Sen beni tutamazsın, yıldızlar tutamaz
Bir uçurum gibi düşerim, gözlerinden
Gözlerin beni tutamaz
***
Bu akşam ölürüm, beni kimse tutamaz
Sen beni tutamazsın, yıldızlar tutamaz
Bir uçurum gibi düşerim, gözlerinden
Gözlerin beni tutamaz
***
Düşlerinde büyürüm, büyürüm
Kabusun olur ölürüm
Düşlerinde büyürüm, büyürüm
Kabusun olur ölürüm
***
Bu akşam ölürüm, beni kimse tutamaz
Sen beni tutamazsın, yıldızlar tutamaz
Bir uçurum gibi düşerim, gözlerinden
Gözlerin beni tutamaz
***
Bu akşam ölürüm, beni kimse tutamaz
Sen beni tutamazsın, yıldızlar tutamaz
Bir uçurum gibi düşerim gözlerinden
Gözlerin beni tutamaz
***
Bir şiir yazarım, bir türkü söylerim
Bir sen olurum, bir ben ölürüm
Bu akşam ölürüm, sırf senin için
Beni ölüm bile anlamaz
***
Bir şiir yazarım, bir türkü söylerim
Bir sen olurum, bir ben ölürüm
Bu akşam ölürüm, sırf senin için
Beni ölüm bile anlamaz
***
Düşlerinde büyürüm, büyürüm
Kabusun olur ölürüm
Düşlerinde büyürüm, büyürüm
Kabusun olur ölürüm
***
Bu akşam ölürüm, beni kimse tutamaz
Sen beni tutamazsın, yıldızlar tutamaz
Bir uçurum gibi düşerim gözlerinden
Gözlerin beni tutamaz
***
Bu akşam ölürüm, beni kimse tutamaz
Sen beni tutamazsın, yıldızlar tutamaz
Bir uçurum gibi düşerim gözlerinden
Gözlerin beni tutamaz
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Vay be vay, vay be vay
Ben böyle anlayışa tükürüm vay be
Vay be vay, vay be vay
Ben böyle anlayışa tükürüm vay be
***
Ne güzel günlerdi o günler, vay be
Kardaş kardaş yaşardık bir zaman, vay be
Kim verdi elimize bu silahları?
Kim düşürdü bu hâle, kim bizi vay be
Kim verdi elimize bu silahları?
Kim düşürdü bu hale, kim bizi vay be
***
Vay be vay, vay be vay
Ben böyle anlayışa (püh!) tükürüm vay be
Vay be vay, vay be vay
Ben böyle anlayışa tükürüm vay be
***
Yemyeşildi bu şehrin her yeri, vay be
İnsan insan bakardık maviye, vay be
Sevdiğim bile terk etmiş bu diyarları
Durulmaz bu şehirde, duramam vay be
Sevgilim bile terk etmiş bu diyarları
Durulmaz bu şehirde, duramam vay be
***
Vay be vay, vay be vay
Ben böyle anlayışa tükürüm vay be
Vay be vay, vay be vay
Ben böyle anlayışa (püh!) tükürüm vay be
Vay be vay, vay be vay
Ben böyle anlayışa tükürüm vay be
Vay be vay, vay be vay
Ben böyle anlayışa...
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