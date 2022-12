Ağ Elime Mor Kınalar Yaktılar Gaderim Yok Gurbet Ele Saddılar On İki Yaşımda Gelin Ettiler Ağlar Ağlar Göz Yaşımı Silerim Of Of *** Merdivenden Endim Endim Yıkıldım Mevlam İzin Verdi Gine Dikildim Her Çiçekten Aldım Aldım Takındım Gırmızı Gül Sende Galdı Tamahdım Of Of *** Yüce Dağ Başında Asmalı Pınar Asması Yıkılmış Suları Harlar Galındı Gal Gal Süpürgü Çaldığım Evler Başım Alıp Gurbet Ele Giderim Of Of