Aman hasta düştüm gurbet elde Vallah su verenim yoktur anam anam anam Sılada annemin babamın haberi yoktur Anam anam haberi yoktur *** Sağdan sola dönemem Valla ıstırabım pek çoktur anam anam Yetiş anam imdadey Valla yar beni harap etti Anam anam garip anam of of of of *** Aman doktorlar bana dedi Dön artık çaren yoktur anam anam anam Dönecem doktor benim billahi takatim yoktur Anam anam garip anam *** Gönder beni sılama Valla gurbette kimsem yoktur anam anam Yetiş anam imdadey Valla yar beni harap etti Anam anam garip anam of of of of