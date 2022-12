Çamlığın başında tüter bir tütün Acı çekmeyenin yüreği bütün Ziyamın atını pazara tutun Gelen geçen Ziyam ölmüş desinler *** At üstünde kuşlar gibi dönen yar Kendi gidip ahbapları kalan yar *** Benim yarim yaylalarda oturur Ellerini soğuk suya batırır Çok muhabbet tez ayrılık getirir At üstünde kuşlar gibi dönen yar *** Kendi gidip ahbapları kalan yar Uzun olur gemilerin direği Yanık olur anaların yüreği Ne sen gelin oldun ne ben güveyi *** At üstünde kuşlar gibi dönen yar Kendi gidip ahbapları kalan yar