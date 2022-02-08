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Emel Taşçıoğlu
Emel Taşçıoğlu
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01
Koyunum Arap Gibi
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02
Yere Düştü Alamadım Fesimi
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03
Vay Memet
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04
Sad Ol Deli Gönul Müjdeler Olsun
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05
Kullar Olam
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