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7/24 Dinle Emel Taşçıoğlu

Emel Taşçıoğlu

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01

Koyunum Arap Gibi

02

Yere Düştü Alamadım Fesimi

03

Vay Memet

04

Sad Ol Deli Gönul Müjdeler Olsun

05

Kullar Olam

... KAPAT
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Albümler

Sel gider kum kalır Emel Taşçıoğlu

Çalma Listeleri

Neşeli

Neşeli

Emel Taşçıoğlu

Emel Taşçıoğlu

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