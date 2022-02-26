Emel Taşçıoğlu

Evlerinin Önü Mersin Evlerinin önü Mersin Ah sular içmem gadınım tersin tersin Ah sular içmem gadınım tersin tersin Mevlam seni bana versin *** Al hançeri gadınım vur ben öleyim, Ah gapınızda bi' danem, kul ben olayım Al hançeri gadınım vur ben öleyim, Ah gapınızda bi' danem, kul ben olayım *** Evlerinin önü susam Ah su bulsam da gadınım çevremi yusam Ah su bulsam da gadınım çevremi yusam Açsam yüzünü baksam dursam *** Al hançeri gadınım vur ben öleyim Ah gapınızda bi' danem, kul ben olayım Al hançeri gadınım vur ben öleyim Ah gapınızda bi' danem, kul ben olayım

Olur Ya Senin gibisi yok bu dünyada Eğer aşk dedikleri doğruysa Neymiş tanrım neymiş acısı, aşk acısı Çeken bilir, seven bilir buymuş ya *** Neymiş tanrım neymiş acısı, aşk acısı Çeken bilir, seven bilir buymuş ya *** Olur ya bir gün gelir ya Olur ya kader bu ya Olur ya benden başkasını Gözün görmez olur ya *** Olur ya bir gün gelir ya Olur ya kader bu ya Olur ya benden başkasını Gözün görmez olur ya *** Alıştım sanki yalnızlığa Alıştım senin yokluğuna Alıştım ben gülüm Sakın ağlama *** Alıştım sanki yalnızlığa Alıştım senin yokluğuna Alıştım ben gülüm Sakın ağlama *** Olur ya bir gün gelir ya Olur ya kader bu ya Olur ya benden başkasını Gözün görmez olur ya *** Alıştım sanki yalnızlığa Alıştım senin yokluğuna Alıştım ben gülüm Sakın ağlama *** Alıştım sanki yalnızlığa Alıştım senin yokluğuna Alıştım ben gülüm Sakın ağlama *** Olur ya bir gün gelir ya Olur ya kader bu ya Olur ya benden başkasını Gözün görmez olur ya

Oysa Bir Umuttu Hayat akıp giderken avuçlarımdan Eğilip yerden toplayamıyorum parçalarımı Ve artık her şey için Çok geç demek için Belki de çok geç *** Şimdi ellerim bomboş Sözlerim sarhoş Gönlüm olmuş bin parça Çoktan terk edip gitmiş İçte bu sevda Gözde olsa ne fayda *** Oysa bir umuttu hep Gönlü besleyen Dayan yüreğim diyen Ama kapkara bir yel Her yani sardı Bende bir tek can kaldı *** Oysa bir umuttu hep Gönlü besleyen Dayan yüreğim diyen Ama kapkara bir yel Her yani sardı Bende bir tek can kaldı *** Coşkun ırmaklardan Tozlu yağmurlardan Taşlı yollardan geçtim Yalan olmuş serden Nar kokulu yardan Her şeyimden vazgeçtim *** Oysa bir umuttu hep Gönlü besleyen Dayan yüreğim diyen Ama kapkara bir yel Her yani sardı Bende bir tek can kaldı ** Coşkun ırmaklardan Tozlu yağmurlardan Taşlı yollardan geçtim Yalan olmuş serden Nar kokulu yardan Her şeyimden vazgeçtim *** Şimdi ellerim bomboş Sözlerim sarhoş Gönlüm olmuş bin parça Çoktan terk edip gitmiş İçte bu sevda Gözde olsa ne fayda

Gelincik Çılgın Aşkım Gelincik çılgın aşkım yanardağım gelincik Seviyorum demedin ömründe bir kerecik Şüphe dolu kalbimde bir sızısın incecik Seviyorum demedin ömründe bir kerecik ** Bu nasıl bilmecedir açıklasan olmaz mı Daha mı kahrolayım ben bunca çektiğim az mı Şüphe dolu kalbimde bir sızısın incecik Seviyorum demedin ömründe bir kerecik