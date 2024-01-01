Emel Taşçıoğlu

Ey Erenler Hak Aşkina Ey Erenler hak aşkına ey Erenler hak aşkına Kalkın semaha dönelim kalkın semaha dönelim Gönüldeki dost aşkına gönüldeki dost aşkına Kalkın semaha dönelim kalkın semaha dönelim *** Dargınlık getsin aradan Hoş görsün bizi yaradan Dargınlık getsin aradan Hoş görsün bizi yaradan Üçer beşer bir sıradan Üçer beşer bir sıradan kalkın semaha dönelim *** O yokları var edene o yokları var edene Gerçek halim sır edene Gerçek halim sır edene şükredelim yaradana Şükrеdelim yaradana kalkın semaha dönelim Kalkın sеmaha dönelim *** Hak lokmasın yiye yiye Biz bu ceme geldik niye Hak lokmasın yiye yiye Biz bu ceme geldik niye Allah Allah diye diye allah Allah diye diye Kalkın semaha dönelim kalkın semaha dönelim *** Âşık olan çalsın sazı âşık olan çalsın sazı Aysın cümlemizin özü aysın cümlemizin özü Hak affetsin cümlemizi Hak affetsin cümlemizi galkın semaha dönelim Galkın semaha dönelim garibim döndüm şaşkına Hak yardım etsin düşküne Garibim döndüm şaşkına Hak yardım etsin düşküne Gönüldeki dost aşkına gönüldeki dost aşkına Kalkın semaha dönelim kalkın semaha dönelim Kalkın semaha dönelim kalkın semaha dönelim

Aşk Bağrımda Yara Açtı Aşk bağrımda yar açtı Atma bana bu taşı Ziliflerin tel tel olmuş Dökme rüzgara karşı *** Di gel ağam di gel paşam Yeter ağlatma beni Di gel varım di gel canım Yaktın kül ettin beni *** Bahçada güller açmış Gidek havuz başına İnsaf merhamet eyle Bak gözümün yaşına *** Di gel ağam di gel paşam Yeter ağlatma beni Di gel varım di gel canım Yaktın kül ettin beni

Kar Mı Yağmış Yüce Dağlar Başına Kar mı yağmış yüce dağlar başına Merhamet eylemez gözlerimin yaşına Daha değmemişti on beş yaşına Vurdu felek kırdı kollarımı dalımdan Nerelere gidem, arz edeyim halimi *** Şu dünyanın vefasını görmedim Geçti cahil ömrüm, bir murada ermedim Eller gibi dem-i devran sürmedim Vurdu felek kırdı kollarımı dalımdan Nerelere gidem, arz edeyim halimi

Yüce Dağ Başında Bir Garip Kervan Yüce dağ başında bir garip kervan Anam dizlerimde kalmadı derman Nazlı yar oturmuş yazıyor ferman Anam vurdular beni olur mu böyle Kınamayın a dostlar kaderim böyle *** Yüce dağ başında bir garip mezar Anam vurdular beni yarelerim sızlar Nazlı yar oturmuş türkümü yazar Anam vurdular beni olur mu böyle Kınamayın a dostlar kaderim böyle

Bir Fırtına Tuttu Bizi Bir Fırtına Tuttu Bizi Deryaya Kardı O Bizim Kavuşmalarımız A Yarim Mahşere Kaldı O Bizim Kavuşmalarımız A Yarim Ahrete Kaldı *** Yeni Cezve Yeni Cezve Kaynar Kaynamaz Oldu O Benim Nazlı Yarimin Dilleri Söyler Söylemez Oldu *** Yeni Cezve Yeni Cezve Kaynıyor Ocakta Kasatura Belimizde (A Yarim) Martınımız Kucakta *** Mapsanede Yata Yata Her Yanlarım Çürüdü Yollarına Baka Baka A Yarim Ela Gözler Süzüldü

Sular Durulur Derler Sular durulur derler Güzel sorulur derler Yâri gönlünde ara Arayan bulur derler *** Oy ninnoşum ninnoşum Ben sana vurulmuşum Eller almış yârini Ben yarsızım bir hoşum *** Suların akışına Ben yandım bakışına Seni merhem diyorlar Gönlümün yarasına

Garibim Bağa Girdim Kiraza Yar Naza Ben Niyaza Hani Ya Söz Vermiştin Gelecektin Bu Yaza *** Garibim Garibim Yol Bilemem Öksüzüm Sensizim Ben Gülemem *** Kirazlar Al Al Oldu Yiyemedim Bal Oldu Bana Gülen Gözlerin Şimdi Gülmez Ne Oldu *** Garibim Garibim Yol Bilemem Öksüzüm Sensizim Ben Gülemem

Sunayıda Deli Gönül Sunayı da deli gönül sunayı Ben yoluna terk eyledim sılayı Armağan gönderdim telli turnayı İner gider bir gözleri sürmeli *** Sabahtan uğradım yarin yurduna Dayanılmaz firkatine derdine Yıkılası karlı dağın ardına Aşar gider bir gözleri sürmeli *** Ateş yanmayınca duman mı tüter Ak gerdan üstünde çimen mi biter Vakti gelmeyince bülbül mü öter Öter gider bir gözleri sürmeli *** Karacaoğlan kapınıza kul gibi Gönül küsüverse ince kıl gibi Seherde açılmış gonca gül gibi Kokar gider bir gözleri sürmeli

Sobalarında Kuru Da Mese Sobalarında kuru da meşe yanıyor Mehmet Ağam da üşümüş de donuyor Boncuklu'nun gelini de ortalıkta dönüyor Aslanım da efeler vay vay *** Kar mı yağmış da Yarengöme'nin dağına Mehmet Ağam da oturuvermiş efelerin sağına Çıkam ha ben de şu dağların başına Aslanım da efeler vay vay

Ankarada Yedim Taze Meyvayı Ankara’da Yedik Taze Meyvayı Boşa Çiğnemişim Yalan Dünyayı Keskin’den De Sildirmeyin Künyeyi Söyleyin Anama Anam Ağlasın Anamdan Başkası Yalan Ağlasın Ankara’yla Şu Keskin’in Arası Arasına Kara Duman Durası Çok Doktorlar Gezdim Yokmuş Çaresi Söyleyin Anama Anam Ağlasın Babamın Oğlu Var Beni Neylesin Trene Bindim De Tren Salladı Zalim Doktor Ciğerimi Elledi İyi-olursun Dedi Geri Yolladı Söyleyin Anama Anam Ağlasın Anamdan Başkası Yalan Ağlasın *** Mezarım Başında Kuşlar Ötüşür Benzim İçtim Ciğerlerim Tutuşur Ağlama Hatice, Sefer Yetişir Söyleyin Anneme Çalsın Nennimi Kim Alırsa Alsın Nazlı Gelini *** Binmiş Taksiye De Sefer Geliyor Annesinin Ciğerini Deliyor Gelin Hatice’yi Eller Alıyor Söyleyin Anama Anam Ağlasın Gelin Hatice’yi Kimler Eylesin *** Mezarımı Derin Kazın Dar Olsun Edirafıda Lale Sümbül Bağ Olsun Ben Ölüyom Ahbaplarım Sağ Olsun Söylen Kardaşıma Çalsın Sazımı Kadir Mevlam Böyle Yazmış Yazımı

Seher Vakti Çaldım Seher vakti çaldım yarin kapısını aman aman aman Baktım yarin kapıları sürmeli aman aman aman Boş bulmadım otağının yapısını aman aman aman Çıka geldi bir gözleri sürmeli Aslanım eller eller, kokuyor güller güller, ne bilsin eller eller Perişanım halleri Hep gönüller muradıdır aşığın aman aman aman Nöbetin bekliyen alır keşiğin aman aman aman Beklemeli o sultanın eşiğini aman aman aman Günde yüzbin kere yüzler sürmeli Aslanım eller eller, kokuyor güller güller, ne bilsin eller eller Perişan halleri *** Açtırdım kapıyı girdim içeri aman aman aman Aklımı başımdan aldı o peri aman aman aman Dedim sende buldum halis gevheri aman aman aman Dedi yok yok bir menge sürmeli *** Aslanım eller eller, kokuyor güller güller, ne bilsin eller eller Perişan halleri *** Gahı karıştırır kanı yaş ile aman aman aman Hak bulunmaz hayal ile düş ile aman aman aman Yetilmez menzile bu gidiş ile aman aman aman Hemen aşk atına binip sürmeli *** Aslanım eller eller, kokuyor güller güller, ne bilsin eller eller Perişan halleri *** Aslanım eller eller, kokuyor güller güller, ne bilsin eller eller Perişan halleri