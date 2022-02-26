Gal Sene Kurban Şarkı Sözleri
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Emel Taşçıoğlu
Gal Sene Kurban
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Getme kimsesizem men, gal sene gurban
Ömürlük hemdemim ol sene gurban
Getme kimsesizem gal sene gurban
Ömürlük hemdemim ol sene gurban
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Menle şirin danış, menle şirin gül
Menle şirin danış, menle şirin gül
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Elensin lebinden bal sene gurban
Bal sene gurban
Elensin lebinden bal sene gurban
Bal sene gurban
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Getme uzaklara gal, gal sene gurban
Bu dilsiz ağızsız lal sene gurban
Getme uzaklara gal, gal sene gurban
Bu dilsiz ağızsız lal sene gurban
***
Menle şirin daniş, menle şirin gül
Menle şirin daniş, menle şirin gül
***
Elensin lebinden bal sene gurban
Bal sene gurban
Elensin lebinden bal sene gurban
Bal sene gurban
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Amandır düşmesin galbine e yar
Amandır düşmesin galbine e yar
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Yanağında gara xal sene gurban
Hal sene gurban
Eğer üz cevirib getsen uzağa
Gitsen uzaga
Galmaz aşıgınde hal sene gurban
***
Hal sene gurban
Eğer üz cevirib getsen uzağa
Getsen uzaga
Galmaz aşıgınde hal sene gurban
***
Hal sene gurban
Galmaz aşıgınde hal sene gurban
Hal sene gurban
Galmaz aşıgınde hal sene gurban
Hal sene gurban