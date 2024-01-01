Emel Taşçıoğlu

Beyaz sayfaları hayat karalıyor Bir çizik bir çizik daha derken Ömrümüz geçiyor *** Beyaz sayfaları hayat karalıyor Bir çizik bir çizik daha derken Ömrümüz geçiyor *** Bu bir kâğıt kalem ilişkisi Bu bir hayat memat meselesi *** Ömür dediğin kurulu saat Tik tak tik tak Ömür dediğin kurulu saat Tik tak tik tak *** İnsanı en çok sevdiği yaralıyor Bir kırık bir kırık daha derken İçimiz yanıyor Tuz buz oluyor *** Bu bir vefa veda ilişkisi Bu bir sabır sebat meselesi *** Ömür dediğin kurulu saat Tik tak tik tak Ömür dediğin kurulu saat Tik tak tik tak *** Bu bir vefa veda ilişkisi Bu bir sabır sebat meselesi *** Ömür dediğin kurulu saat Tik tak tik tak Ömür dediğin kurulu saat Tik tak tik tak *** Ömür dediğin kurulu saat Tik tak tik tak Tik tak tik tak