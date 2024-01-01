Emel Taşçıoğlu

Tik Tak Şarkı Sözleri
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Kar mı yağmış yüce dağlar başına?
Merhamet eylemez gözlerimin yaşına
Merhamet eylemez gözlerimin yaşına
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Daha değmemiştim 15 yaşıma
Vurdu felek, kırdı kollarımı dalımdan
Nerelere gidem, arz edeyim halımdan?
***
Şu dünyanın vefasını görmedim
Geçti cahil ömrüm, bir murada ermedim
Geçti cahil ömrüm, bir murada ermedim
***
Eller gibi dem-i devran sürmedim
Vurdu felek, kırdı kollarımı dalından
Nerelere gidem, arz edeyim halımdan?
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Beyaz sayfaları hayat karalıyor
Bir çizik bir çizik daha derken
Ömrümüz geçiyor
***
Beyaz sayfaları hayat karalıyor
Bir çizik bir çizik daha derken
Ömrümüz geçiyor
***
Bu bir kâğıt kalem ilişkisi
Bu bir hayat memat meselesi
***
Ömür dediğin kurulu saat
Tik tak tik tak
Ömür dediğin kurulu saat
Tik tak tik tak
***
İnsanı en çok sevdiği yaralıyor
Bir kırık bir kırık daha derken
İçimiz yanıyor
Tuz buz oluyor
***
Bu bir vefa veda ilişkisi
Bu bir sabır sebat meselesi
***
Ömür dediğin kurulu saat
Tik tak tik tak
Ömür dediğin kurulu saat
Tik tak tik tak
***
Bu bir vefa veda ilişkisi
Bu bir sabır sebat meselesi
***
Ömür dediğin kurulu saat
Tik tak tik tak
Ömür dediğin kurulu saat
Tik tak tik tak
***
Ömür dediğin kurulu saat
Tik tak tik tak
Tik tak tik tak