Emel Taşçıoğlu

Hayal meyal gelir dostun cefası Hayal meyal gelir dostun cefası Budur aşıkların mekanın hası Budur aşıkların mekanın hası, mekanın hası *** Aşığın maşuga cevri cefası Aşığın maşuga cevri cefası Yeter cevreyleme öldür efendim Yeter cevreyleme yar yar öldür efendim, öldür efendim *** Dert ile geçirdik şurda beş günü Dert ile geçirdik şurda beş günü Senin şanın kaldırmaktır düşkünü Senin şanın kaldırmaktır düşkünü canım düşkünü *** Ben bir divane kul ölüm şaşkını Ben bir divane kul ölüm şaşkını Göster didarını güldür efendim Göster didarını yar yar güldür efendim, güldür efendim *** Pir Mehmet'im batın ilmin bilenler Pir Mehmet'im batın ilmin bilenler Mecnun olur dost cemalin görenler Mecnun olur dost cemalin görenler canım görenler *** Kusur mu gözetir sultan olanlar Kusur mu gözetir sultan olanlar Bazen kusur işler kuldur efendim Bazen kusur işler yar yar kuldur efendim, kuldur efendim