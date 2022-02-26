Hayal Meyal Gelir Dostun Cefası Şarkı Sözleri
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Emel Taşçıoğlu
Hayal Meyal Gelir Dostun Cefası
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Hayal meyal gelir dostun cefası
Hayal meyal gelir dostun cefası
Budur aşıkların mekanın hası
Budur aşıkların mekanın hası, mekanın hası
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Aşığın maşuga cevri cefası
Aşığın maşuga cevri cefası
Yeter cevreyleme öldür efendim
Yeter cevreyleme yar yar öldür efendim, öldür efendim
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Dert ile geçirdik şurda beş günü
Dert ile geçirdik şurda beş günü
Senin şanın kaldırmaktır düşkünü
Senin şanın kaldırmaktır düşkünü canım düşkünü
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Ben bir divane kul ölüm şaşkını
Ben bir divane kul ölüm şaşkını
Göster didarını güldür efendim
Göster didarını yar yar güldür efendim, güldür efendim
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Pir Mehmet'im batın ilmin bilenler
Pir Mehmet'im batın ilmin bilenler
Mecnun olur dost cemalin görenler
Mecnun olur dost cemalin görenler canım görenler
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Kusur mu gözetir sultan olanlar
Kusur mu gözetir sultan olanlar
Bazen kusur işler kuldur efendim
Bazen kusur işler yar yar kuldur efendim, kuldur efendim