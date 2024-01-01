Emel Taşçıoğlu

-
Kar mı yağmış yüce dağlar başına
Merhamet eylemez gözlerimin yaşına
Daha değmemişti on beş yaşına
Vurdu felek kırdı kollarımı dalımdan
Nerelere gidem, arz edeyim halimi
***
Şu dünyanın vefasını görmedim
Geçti cahil ömrüm, bir murada ermedim
Eller gibi dem-i devran sürmedim
Vurdu felek kırdı kollarımı dalımdan
Nerelere gidem, arz edeyim halimi
-
Bu akşam içimde hüzün var
Gözümde canlandı anılar
Ağlamak istiyorum, haykırmak istiyorum
Bu akşam içimde hüzün var
***
Sensiz geçmiyor bu akşamlar
Gözümde dinmiyor arzular
Kavuşmak istiyorum, sarılmak istiyorum
Bak bizi bekliyor anılar
***
Anılar, anılar
Şimdi gözümde canlandılar
Anılar, anılar
Beni bu akşam ağlattılar
***
Anılar, anılar
Şimdi gözümde canlandılar
Anılar, anılar
Beni bu akşam ağlattılar
***
Benden uzak durma ne olur
Bu kalbi sensiz taşıyamam
Artık benim olmasan bile
Seni görmeden yaşayamam
***
Yüzünü görmeliyim, sesini duymalıyım
Anıları yaşamalıyım
Yüzünü görmeliyim, sesini duymalıyım
Anıları yaşamalıyım
Yüzünü görmeliyim, sesini duymalıyım
Anıları yaşamalıyım
***
Anılar, anılar
Şimdi gözümde canlandılar
Anılar, anılar
Beni bu akşam ağlattılar
***
Anılar
Şimdi gözümde canlandılar
Anılar, anılar
Beni bu akşam ağlattılar
-
Ellerim ellerinde
Ne umdu, ne buldu?
Sıcaklığın yaksın beni
Yaksın beni, yaksın beni
***
Budur umudum
Budur umudum
Budur umudum
***
Bir bir biri-birilerine
Bakar, bakar bakar dururum
İnce giymiş, giymiş üstüne
Gül, gül, o gülleri savurur
***
Bir bir biri-birilerine
Bakar, bakar bakar dururum
İnce giymiş, giymiş üstüne
Gül, gül, o gülleri savurur
***
Gözlerim gözlerinde
Ne umdu, ne buldu?
Bakışların alsın beni
Alsın beni, alsın beni
***
Budur umudum
Budur umudum
Budur umudum
***
Bir bir biri-birilerine
Bakar, bakar bakar dururum
İnce giymiş, giymiş üstüne
Gül, gül, o gülleri savurur
***
Bir bir biri-birilerine
Bakar, bakar bakar dururum
İnce giymiş, giymiş üstüne
Gül, gül, o gülleri savurur
-
Bir teselli ver
Bir teselli ver
Yarattığın mecnuna
Bir teselli ver
***
Sevenin hâlinden sevenler anlar
Gel gör şu hâlimi, bir teselli ver
Aramızda başka biri var ise
Tertemiz aşkımı bana geri ver
***
Ben zaten her acının tiryakisi olmuşum
Ömür boyu bitmeyen derdiyle yorulmuşum
Gülemem, sevgilim
Ben sensiz, ah, yaşayamam
Yaşayamam
***
Bana ne gerek?
Bana ne gerek?
Senin aşkından başka
Bana ne gerek?
***
Aşkın zehir olsa yine içerim
Yolun ecel olsa korkmaz geçerim
Yeter ki "Sevdim" de, ben bu aşk ile
Dünyanın kahrına gülüp geçerim
***
Ben zaten her acının tiryakisi olmuşum
Ömür boyu bitmeyen derdiyle yorulmuşum
Gülemem, sevgilim
Ben sensiz, ah, yaşayamam
Yaşayamam
***
Yaşayamam
-
Bir ufacık dargınlıkla
Bu aşka son vermeyelim
Bir ufacık dargınlıkla
Bu aşka son vermeyelim
***
İkimiz de seviyoruz
Gel bir daha deneyelim
İkimiz de seviyoruz
Gel bir daha deneyelim
***
Kulak ver sen sözlerime
Sevgiyle bak gözlerime
Haydi uzan dizlerime
Gel bir daha deneyelim
Gel bir daha deneyelim
***
Daha da çok geç kalmadan
Bu sevgi hiç son bulmadan
Daha da çok geç kalmadan
Bu sevgi hiç son bulmadan
***
Sevda yolu kapanmadan
Gel bir daha deneyelim
Sevda yolu kapanmadan
Gel bir daha deneyelim
***
Ben gönlümü açtım sana
Sen de artık inan bana
Gururunu at bir yana
Gel bir daha deneyelim
Gel bir daha deneyelim
***
Gel bir daha deneyelim
-
Hiçbir şey kar etmez deli gönlüme
Yalnız hayalinle teselli bulur
Hiçbir şey kar etmez deli gönlüme
Yalnız hayalinle teselli bulur
***
Öyle hasretim ki bir dost sesine
Öyle hasretim ki bir dost sesine
Beni bugünlerde ara ne olur
Beni bugünlerde ara ne olur
***
Eşini kaybetmiş kuşlar gibiyim
Sensiz yosun tutmuş taşlar gibiyim
Hayra yorulmayan düşler gibiyim
Hayra yorulmayan düşler gibiyim
***
Beni bugünlerde ara ne olur
Beni bugünlerde ara ne olur
***
Benim yolum artık bir çıkmaz sokak
Nazını işveni bir yana bırak
Benim yolum artık bir çıkmaz sokak
Nazını işveni bir yana bırak
***
Duymazsam sesini kalbim duracak
Duymazsam sesini kalbim duracak
Beni bugünlerde ara ne olur
Beni bugünlerde ara ne olur
***
Eşini kaybetmiş kuşlar gibiyim
Sensiz yosun tutmuş taşlar gibiyim
Hayra yorulmayan düşler gibiyim
Hayra yorulmayan düşler gibiyim
***
Beni bugünlerde ara ne olur
Beni bugünlerde ara ne olur
Ara ne olur
-
Sevgine kalbimde, bir dünya kurdum
Yıllardır yolunu, bekledim durdum
Sevgine kalbimde, bir dünya kurdum
Yıllardır yolunu, bekledim durdum
***
Ner'desin aşkınla, sarardım soldum
Bahtıma yazılmış, kısmetim sensin
Bahtıma yazılmış, kısmetim sensin
***
Aşkımı kalbine sığdıramazsın
Hasretin derdini durduramazsın
Aşkımı kalbine sığdıramazsın
Hasretin derdini durduramazsın
***
Ne yapsan elimden kurtulamazsın
Şansıma yazılmış, kısmetim sensin
Şansıma yazılmış, kısmetim sensin
***
Dünyaya yeniden, seninle doğdum
Kederli günleri, kalbimden kovdum
Dünyaya yeniden, seninle doğdum
Kederli günleri, kalbimden kovdum
***
Aşkına tutuldum bir sarhoş oldum
Bahtıma yazılmış, kısmetim sensin
Şansıma yazılmış, kısmetim sensin
Kısmetim sensin
-
Dediler, zamanla hep azalırmış sevgiler
Olsun, bana seninle geçen yıllarım yeter
Dediler, zamanla hep azalırmış sevgiler
Olsun, bana seninle geçen yıllarım yeter
***
Nasıl olsa her şeyin zamanla sonu yok mu?
Ömür dediğimiz şey küsecek kadar çok mu?
Nasıl olsa her şeyin zamanla sonu yok mu?
Ömür dediğimiz şey küsecek kadar çok mu?
***
Dediler ki gün gelir unuturmuş gidenler
Olsun, bana aşk dolu geçen yıllarım yeter
Dediler ki gün gelir unuturmuş gidenler
Olsun, bana aşk dolu geçen yıllarım yeter
***
Nasıl olsa her şeyin zamanla sonu yok mu?
Ömür dediğimiz şey küsecek kadar çok mu?
Nasıl olsa her şeyin zamanla sonu yok mu?
Ömür dediğimiz şey küsecek kadar çok mu?
***
Küsecek kadar çok mu?
-
Gözlerim uykuyla barıştı sanma
Sen gittin gideli dargın sayılır
Gözlerim uykuyla barıştı sanma
Sen gittin gideli dargın sayılır,
***
Ben de bir zamanlar sevildim amma
Seninki düpedüz vurgun sayılır
Ben de bir zamanlar sevildim amma
Seninki düpedüz vurgun sayılır
***
Ne kadar zulmetsen ah etmem sana
Her iki cihanda gül kana kana
Ne kadar zulmetsen ah etmem sana
Her iki cihanda gül kana kana
***
Seninle cehennem ödüldür bana
Sensiz cennet bile sürgün sayılır
Seninle cehennem ödüldür bana
Sensiz cennet bile sürgün sayılır
***
Yalan mı söyledin göz göre göre
Ne zaman dolacak verdiğin süre
Gönülden gördüğüm takvime göre
Aldığım her nefes bir gün sayılır
Aldığım her nefes bir yıl sayılır
***
Yalan mı söyledin göz göre göre
Ne zaman dolacak verdiğin süre
Yalan mı söyledin göz göre göre
Ne zaman dolacak verdiğin süre
***
Gönülden gördüğüm takvime göre
Aldığım her nefes bir gün sayılır
Gönülden gördüğüm takvime göre
Aldığım her nefes bir gün sayılır
***
Ne kadar zulmetsen ah etmem sana
Her iki cihanda gül kana kana
Ne kadar zulmetsen ah etmem sana
Her iki cihanda gül kana kana
***
Seninle cehennem ödüldür bana
Sensiz cennet bile sürgün sayılır
Seninle cehennem ödüldür bana
Sensiz cennet bile sürgün sayılır
Sensiz cennet bile sürgün sayılır
-
Gözlerin bir parça almış güneşten
Gecenin sabaha döndüğü ansın
Gözlerin bir parça almış güneşten
Gecenin sabaha döndüğü ansın
Tuttuğum ellerin sanki güneşten
Sen iki bedende yaşayan cansın
Sen iki bedende yaşayan cansın
***
Vücutta kanımın damarı sensin
Aldığım nefesin anlamı sensin
Ömrümün tükenen her anı sensin
Sen iki bedende yaşayan cansın
Sen iki bedende yaşayan cansın
Sen iki bedende yaşayan cansın
***
Mutluluklar veren tatlı sözünde
Dertleri yok eden güller yüzünle
Mutluluklar veren tatlı sözünde
Dertleri yok eden güller yüzünle
Kalbimde yer etmiş bitmez sevginle
Sen iki bedende yaşayan cansın
Sen iki bedende yaşayan cansın
***
Vücutta kanımın damarı sensin
Aldığım nefesin anlamı sensin
Ömrümün tükenen her anı sensin
Sen iki bedende yaşayan cansın
Sen iki bedende yaşayan cansın
Sen iki bedende yaşayan cansın
-
Yüce dağ başında yanar bir ışık
Düşmüşem derdine, olmuşam âşık
Al buğday benizlim, zülfün dolaşık
Kalemim, divitim, yazanım
***
Öyle bir yavrunun derdi var bende
Var bende, var bende
İşte ben gidiyo'm, yâr, hemen ağla
Dön ağla, yan ağla
***
Yüce dağ başından indiremedim
Yönünü yönüme döndüremedim
Öyle bir zalim ki kandıramadım
Kalemim, divitim, yazanım
***
Öyle bir yavrunun derdi var bende
Var bende, var bende
İşte ben gidiyo'm, yâr, hemen ağla
Dön ağla, yan ağla
-
Hayatta bu ilk aşkım, kaderle ilk oyunum
Kırılmış bir dal gibi bükülü kaldı boynum
Hayatta bu ilk aşkım, kaderle ilk oyunum
Kırılmış bir dal gibi bükülü kaldı boynum
***
Çok yalnızım ama çok, nasıl şey anlayamam
Öldün mü hiç soran yok, ben böyle yaşayamam
Çok yalnızım ama çok, nasıl şey anlayamam
Öldün mü hiç soran yok, ben böyle yaşayamam
***
Dünyada sanki bir ben bir de bitmeyen çilem
Gözyaşı seli basmış hala dolmuyor neden
Dünyada sanki bir ben bir de bitmeyen çilem
Gözyaşı seli basmış hala dolmuyor neden
***
Çok yalnızım ama çok, nasıl şey anlayamam
Öldün mü hiç soran yok, ben böyle yaşayamam
Çok yalnızım ama çok, nasıl şey anlayamam
Öldün mü hiç soran yok, ben böyle yaşayamam
***
Ben böyle yaşayamam
Ben böyle yaşayamam...
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