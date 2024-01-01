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7/24 Dinle Sel Gider Kum Kalır (Türkülerin Dili)

Sel Gider Kum Kalır (Türkülerin Dili) Şarkı Sözleri

Emel Taşçıoğlu Sel Gider Kum Kalır (Türkülerin Dili) şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Emel Taşçıoğlu Sel Gider Kum Kalır (Türkülerin Dili) şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sel Gider Kum Kalır (Türkülerin Dili) sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Emel Taşçıoğlu

Emel Taşçıoğlu

Sel Gider Kum Kalır (Türkülerin Dili)

  • Sobalarında Kuru Da Mese

  • Aşk Bağrımda Yara Açtı

  • Kar Mı Yağmış Yüce Dağlar Başına

  • Yüce Dağ Başında Bir Garip Kervan

  • Bir Fırtına Tuttu Bizi

  • Sular Durulur Derler

  • Ey Erenler Hak Aşkina

  • Garibim

  • Sunayıda Deli Gönül

  • Ankarada Yedim Taze Meyvayı

  • Seher Vakti Çaldım

  • Efendim

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