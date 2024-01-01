Sel Gider Kum Kalır (Türkülerin Dili) Şarkı Sözleri
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Emel Taşçıoğlu
Sel Gider Kum Kalır (Türkülerin Dili)
-
Sular durulur derler
Güzel sorulur derler
Yâri gönlünde ara
Arayan bulur derler
***
Oy ninnoşum ninnoşum
Ben sana vurulmuşum
Eller almış yârini
Ben yarsızım bir hoşum
***
Suların akışına
Ben yandım bakışına
Seni merhem diyorlar
Gönlümün yarasına
-
Aşk bağrımda yar açtı
Atma bana bu taşı
Ziliflerin tel tel olmuş
Dökme rüzgara karşı
***
Di gel ağam di gel paşam
Yeter ağlatma beni
Di gel varım di gel canım
Yaktın kül ettin beni
***
Bahçada güller açmış
Gidek havuz başına
İnsaf merhamet eyle
Bak gözümün yaşına
***
Di gel ağam di gel paşam
Yeter ağlatma beni
Di gel varım di gel canım
Yaktın kül ettin beni
-
Kar mı yağmış yüce dağlar başına
Merhamet eylemez gözlerimin yaşına
Daha değmemişti on beş yaşına
Vurdu felek kırdı kollarımı dalımdan
Nerelere gidem, arz edeyim halimi
***
Şu dünyanın vefasını görmedim
Geçti cahil ömrüm, bir murada ermedim
Eller gibi dem-i devran sürmedim
Vurdu felek kırdı kollarımı dalımdan
Nerelere gidem, arz edeyim halimi
-
Yüce dağ başında bir garip kervan
Anam dizlerimde kalmadı derman
Nazlı yar oturmuş yazıyor ferman
Anam vurdular beni olur mu böyle
Kınamayın a dostlar kaderim böyle
***
Yüce dağ başında bir garip mezar
Anam vurdular beni yarelerim sızlar
Nazlı yar oturmuş türkümü yazar
Anam vurdular beni olur mu böyle
Kınamayın a dostlar kaderim böyle
-
Bir Fırtına Tuttu Bizi Deryaya Kardı
O Bizim Kavuşmalarımız A Yarim Mahşere Kaldı
O Bizim Kavuşmalarımız A Yarim Ahrete Kaldı
***
Yeni Cezve Yeni Cezve Kaynar Kaynamaz Oldu
O Benim Nazlı Yarimin Dilleri Söyler Söylemez Oldu
***
Yeni Cezve Yeni Cezve Kaynıyor Ocakta
Kasatura Belimizde (A Yarim) Martınımız Kucakta
***
Mapsanede Yata Yata Her Yanlarım Çürüdü
Yollarına Baka Baka A Yarim Ela Gözler Süzüldü
-
Ey Erenler hak aşkına ey Erenler hak aşkına
Kalkın semaha dönelim kalkın semaha dönelim
Gönüldeki dost aşkına gönüldeki dost aşkına
Kalkın semaha dönelim kalkın semaha dönelim
***
Dargınlık getsin aradan
Hoş görsün bizi yaradan
Dargınlık getsin aradan
Hoş görsün bizi yaradan
Üçer beşer bir sıradan
Üçer beşer bir sıradan kalkın semaha dönelim
***
O yokları var edene o yokları var edene
Gerçek halim sır edene
Gerçek halim sır edene şükredelim yaradana
Şükrеdelim yaradana kalkın semaha dönelim
Kalkın sеmaha dönelim
***
Hak lokmasın yiye yiye
Biz bu ceme geldik niye
Hak lokmasın yiye yiye
Biz bu ceme geldik niye
Allah Allah diye diye allah Allah diye diye
Kalkın semaha dönelim kalkın semaha dönelim
***
Âşık olan çalsın sazı âşık olan çalsın sazı
Aysın cümlemizin özü aysın cümlemizin özü
Hak affetsin cümlemizi
Hak affetsin cümlemizi galkın semaha dönelim
Galkın semaha dönelim garibim döndüm şaşkına
Hak yardım etsin düşküne
Garibim döndüm şaşkına
Hak yardım etsin düşküne
Gönüldeki dost aşkına gönüldeki dost aşkına
Kalkın semaha dönelim kalkın semaha dönelim
Kalkın semaha dönelim kalkın semaha dönelim
-
Bağa Girdim Kiraza
Yar Naza Ben Niyaza
Hani Ya Söz Vermiştin
Gelecektin Bu Yaza
***
Garibim Garibim
Yol Bilemem
Öksüzüm Sensizim
Ben Gülemem
***
Kirazlar Al Al Oldu
Yiyemedim Bal Oldu
Bana Gülen Gözlerin
Şimdi Gülmez Ne Oldu
***
Garibim Garibim
Yol Bilemem
Öksüzüm Sensizim
Ben Gülemem
-
Sunayı da deli gönül sunayı
Ben yoluna terk eyledim sılayı
Armağan gönderdim telli turnayı
İner gider bir gözleri sürmeli
***
Sabahtan uğradım yarin yurduna
Dayanılmaz firkatine derdine
Yıkılası karlı dağın ardına
Aşar gider bir gözleri sürmeli
***
Ateş yanmayınca duman mı tüter
Ak gerdan üstünde çimen mi biter
Vakti gelmeyince bülbül mü öter
Öter gider bir gözleri sürmeli
***
Karacaoğlan kapınıza kul gibi
Gönül küsüverse ince kıl gibi
Seherde açılmış gonca gül gibi
Kokar gider bir gözleri sürmeli
-
Sobalarında kuru da meşe yanıyor
Mehmet Ağam da üşümüş de donuyor
Boncuklu'nun gelini de ortalıkta dönüyor
Aslanım da efeler vay vay
***
Kar mı yağmış da Yarengöme'nin dağına
Mehmet Ağam da oturuvermiş efelerin sağına
Çıkam ha ben de şu dağların başına
Aslanım da efeler vay vay
-
Ankara’da Yedik Taze Meyvayı
Boşa Çiğnemişim Yalan Dünyayı
Keskin’den De Sildirmeyin Künyeyi
Söyleyin Anama Anam Ağlasın
Anamdan Başkası Yalan Ağlasın
Ankara’yla Şu Keskin’in Arası
Arasına Kara Duman Durası
Çok Doktorlar Gezdim Yokmuş Çaresi
Söyleyin Anama Anam Ağlasın
Babamın Oğlu Var Beni Neylesin
Trene Bindim De Tren Salladı
Zalim Doktor Ciğerimi Elledi
İyi-olursun Dedi Geri Yolladı
Söyleyin Anama Anam Ağlasın
Anamdan Başkası Yalan Ağlasın
***
Mezarım Başında Kuşlar Ötüşür
Benzim İçtim Ciğerlerim Tutuşur
Ağlama Hatice, Sefer Yetişir
Söyleyin Anneme Çalsın Nennimi
Kim Alırsa Alsın Nazlı Gelini
***
Binmiş Taksiye De Sefer Geliyor
Annesinin Ciğerini Deliyor
Gelin Hatice’yi Eller Alıyor
Söyleyin Anama Anam Ağlasın
Gelin Hatice’yi Kimler Eylesin
***
Mezarımı Derin Kazın Dar Olsun
Edirafıda Lale Sümbül Bağ Olsun
Ben Ölüyom Ahbaplarım Sağ Olsun
Söylen Kardaşıma Çalsın Sazımı
Kadir Mevlam Böyle Yazmış Yazımı
-
Seher vakti çaldım yarin kapısını aman aman aman
Baktım yarin kapıları sürmeli aman aman aman
Boş bulmadım otağının yapısını aman aman aman
Çıka geldi bir gözleri sürmeli
Aslanım eller eller, kokuyor güller güller, ne bilsin eller eller
Perişanım halleri
Hep gönüller muradıdır aşığın aman aman aman
Nöbetin bekliyen alır keşiğin aman aman aman
Beklemeli o sultanın eşiğini aman aman aman
Günde yüzbin kere yüzler sürmeli
Aslanım eller eller, kokuyor güller güller, ne bilsin eller eller
Perişan halleri
***
Açtırdım kapıyı girdim içeri aman aman aman
Aklımı başımdan aldı o peri aman aman aman
Dedim sende buldum halis gevheri aman aman aman
Dedi yok yok bir menge sürmeli
***
Aslanım eller eller, kokuyor güller güller, ne bilsin eller eller
Perişan halleri
***
Gahı karıştırır kanı yaş ile aman aman aman
Hak bulunmaz hayal ile düş ile aman aman aman
Yetilmez menzile bu gidiş ile aman aman aman
Hemen aşk atına binip sürmeli
***
Aslanım eller eller, kokuyor güller güller, ne bilsin eller eller
Perişan halleri
***
Aslanım eller eller, kokuyor güller güller, ne bilsin eller eller
Perişan halleri
-
hasretin cana yetti
benim serv-i bülendim
bir ömür sensiz bitti
bekletme gel efendim
***
cevrin gelir bana naz
sevgi güzel ömür az
göl kururu kurumaz*
gözyaşım sel efendim
***
yarin degil hemen gel
seven tanımaz engel
bir bir ömre bedel
seninle bil efendim
***
şahin yandı narına
gülşen-i hicranına
aldırma dumanına
savrulan kül efendim