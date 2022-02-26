Emel Taşçıoğlu

Yere düştü, alamadım Fesimi Amman, fesimi *** Çok ünledim, yâr duymadı Sesimi Çok ünledim, yâr duymadı Sesimi *** Anam yok ki kimler tutsun Yasımı Amman, yasımı *** Amman amman, avcı, avın da olayım Vur beni Efendimsin, terk edemem Ben seni *** Attım, attım, kıramadım Camları Amman, camları *** Sel gibi aktı aslanımın Kanları Sel gibi aktı aslanımın Kanları *** Ko inlesin Eskişehir Damları Amman, damları *** Amman amman, avcı, avın da olayım Vur beni Efendimsin, terk edemem Ben seni *** Amman amman, avcı, avın da olayım Vur beni Efendimsin, terk edemem Ben seni