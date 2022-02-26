Yere Düştü Alamadım Fesimi Şarkı Sözleri
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Emel Taşçıoğlu
Yere Düştü Alamadım Fesimi
Tüm Şarkıları
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Yere düştü, alamadım
Fesimi
Amman, fesimi
***
Çok ünledim, yâr duymadı
Sesimi
Çok ünledim, yâr duymadı
Sesimi
***
Anam yok ki kimler tutsun
Yasımı
Amman, yasımı
***
Amman amman, avcı, avın da olayım
Vur beni
Efendimsin, terk edemem
Ben seni
***
Attım, attım, kıramadım
Camları
Amman, camları
***
Sel gibi aktı aslanımın
Kanları
Sel gibi aktı aslanımın
Kanları
***
Ko inlesin Eskişehir
Damları
Amman, damları
***
Amman amman, avcı, avın da olayım
Vur beni
Efendimsin, terk edemem
Ben seni
***
Amman amman, avcı, avın da olayım
Vur beni
Efendimsin, terk edemem
Ben seni