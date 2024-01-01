Emel Yalçın

Sen Gittin Gideli Ben Bir Kez Denedim Başka Tene Dokunmayı O Gün Anladım Sende Kalmışım Bir Geçerken Uğramıştım Oysa Ne Sen Anladın Ne Ben Anladım Eller Günah Olmuş Ikimize de *** Koyabildin Mi Kimseyi Yerime Sevebildin Mi Gecelerce Seni Sonbahar Sandım da Döktüm Tüm Yapraklarımı Üşüdüm Sarıldım Herkese Sen Diye Beni Sevdiler Sandım Döktüm Tüm Gözyaşlarımı Ağladım Ağlattım Sen Diye Sen Yerine Zamanında Bilemedim Ne Olur Dur Gitme Diyemedim Çok Ağır Değil Mi Bu Ceza