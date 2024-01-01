Beni Sevdiler Sandım Şarkı Sözleri
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Emel Yalçın
Beni Sevdiler Sandım
-
Sen Gittin Gideli Ben Bir Kez
Denedim Başka Tene Dokunmayı
O Gün Anladım Sende Kalmışım
Bir Geçerken Uğramıştım Oysa
Ne Sen Anladın Ne Ben Anladım
Eller Günah Olmuş Ikimize de
***
Koyabildin Mi Kimseyi Yerime
Sevebildin Mi Gecelerce
Seni Sonbahar Sandım da Döktüm Tüm Yapraklarımı
Üşüdüm Sarıldım Herkese Sen Diye
Beni Sevdiler Sandım Döktüm Tüm Gözyaşlarımı
Ağladım Ağlattım Sen Diye Sen Yerine
Zamanında Bilemedim Ne Olur Dur Gitme Diyemedim
Çok Ağır Değil Mi Bu Ceza
-
Sen Gittin Gideli Ben Bir Kez
Denedim Başka Tene Dokunmayı
O Gün Anladım Sende Kalmışım
Bir Geçerken Uğramıştım Oysa
Ne Sen Anladın Ne Ben Anladım
Eller Günah Olmuş Ikimize de
***
Koyabildin Mi Kimseyi Yerime
Sevebildin Mi Gecelerce
Seni Sonbahar Sandım da Döktüm Tüm Yapraklarımı
Üşüdüm Sarıldım Herkese Sen Diye
Beni Sevdiler Sandım Döktüm Tüm Gözyaşlarımı
Ağladım Ağlattım Sen Diye Sen Yerine
Zamanında Bilemedim Ne Olur Dur Gitme Diyemedim
Çok Ağır Değil Mi Bu Ceza