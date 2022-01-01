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7/24 Dinle Emel Yalçın

Emel Yalçın

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01

Son Verdim

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Beni Sevdiler Sandim Ft Murat Dalkılıç

03

Beni Sevdiler Sandim Ft Murat Dalkılıç (Remix)

04

Yine Sevicem İşte

05

Mahçup

... KAPAT
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Albümler

Beni Sevdiler Sandım Emel Yalçın

Endorfin Emel Yalçın

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