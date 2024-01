Emel Yalçın

Kalıbına giremedim bu evlilik fikrinin Müdavimiyim hala genç kız testlerinin Bilirim geçti ergenlik dönemim Ama elimde daha oyuncak bebeklerim *** Her gün bir aday geliyor kapıya Bense istemiyorum henüz bir kaynana Annem kararlı torun istiyor yanına Kızlar toplaşın yetişin imdadıma *** Biz kızların kaderimi bu hormonlu aşklar Endorfini bozuk yalandan hayatlar İki üç çocuk doğurursan yanına kar Her yerde seksen santim göbekli kocalar

Yaşanan dönem yalan çağı, Yorar herkesi yürek bağı. *** Yok yere üzdün bilemezsin, O canın hiç sevemez. Acıdan bir yola düşmüş, Kaderin de dönemez..! *** Vurur yüze, ifadesi, Bulur seni, bir tanesi. O an bir an için yanar Beni anlarsın... *** Hayallere yenik düşen, Yalan bir yaş hikayesi. Varır cana tüm izleri, Sende ağlarsın. *** Yaşanan dönem yalan çağı, Yorar herkesi yürek bağı. *** Yok yere üzdün bilemezsin, O canın hiç sevemez. Acıdan bir yola düşmüş, Kaderin de dönemez..! *** Vurur yüze, ifadesi, Bulur seni, bir tanesi. O an bir an için yanar Beni anlarsın... *** Hayallere yenik düşen, Yalan bir yaş hikayesi. Varır cana tüm izleri, Sende ağlarsın.