Emel Yalçın

Bir kez daha düşün gitmeden önce bence Sonra pişman olma Gitmek kolaydır da tamam kabul ama Dönmek zor unutma *** Hasret yağmurları yüreğine yağınca Ne yapacaksın söyle bensiz kalınca Gittiğin yollar uzun yok geri dönüşün Yüzüme dikkatli bak bu beni son görüşün *** Açtığın her kapıda çalan her telefonda Bazen bir filimde bazen bir şarkıda Vakit akşam olunca gözlerin dolunca Her yerde beni bulacaksın *** Murat Güneş: Açtığın her kapıda çalan her telefonda Bazen bir romanda bazen bir şarkıda Vakit akşam olunca gözlerin dolunca Her yerde beni bulacaksın