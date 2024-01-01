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7/24 Dinle Endorfin

Endorfin Şarkı Sözleri

Emel Yalçın Endorfin şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Emel Yalçın Endorfin şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Endorfin sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Emel Yalçın

Emel Yalçın

Endorfin

  • Her Yerde Ben

  • Aşktan Ölelim

  • Pes Etme

  • Elma

  • Yine Sevicem İşte

  • Polis

  • Endorfin

  • Mahçup

  • Seni Sevmiyorum

  • Eden Bulunur

  • Zümrüt-ü Anka

  • Her Yerde Ben (2.Version)

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