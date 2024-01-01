Emel Yalçın

Her Yerde Ben Bir kez daha düşün gitmeden önce bence Sonra pişman olma Gitmek kolaydır da tamam kabul ama Dönmek zor unutma *** Hasret yağmurları yüreğine yağınca Ne yapacaksın söyle bensiz kalınca Gittiğin yollar uzun yok geri dönüşün Yüzüme dikkatli bak bu beni son görüşün *** Açtığın her kapıda çalan her telefonda Bazen bir filimde bazen bir şarkıda Vakit akşam olunca gözlerin dolunca Her yerde beni bulacaksın *** Murat Güneş: Açtığın her kapıda çalan her telefonda Bazen bir romanda bazen bir şarkıda Vakit akşam olunca gözlerin dolunca Her yerde beni bulacaksın

Aşktan Ölelim Bir de değil, yüz de değil Bin tane kalbim olsa bile Harcarım hepsini aşkın için Öleceksek aşktan ölelim *** İki kişilik yataklarda Tek başlarına yatanlar Yalnızlardır belki ama Mutlu uyurlar *** Kalbini söküp atamazsın ki Dünyanın bir ucuna gitsen Ne fark eder ki of aman aman Kaçamazsın kaderden *** Aşk varsa mutluluk yasak, o kesin (O kesin, o kesin, o kesin...) Ama yalnız da yaşanmıyor, söyleyeyim (Söyleyeyim, söyleyeyim, söyleyeyim...) *** Bir de değil, yüz de değil Bin tane kalbim olsa bile Harcarım hepsini aşkın için Öleceksek aşktan ölelim *** Bir de değil, yüz de değil Bin tane kalbim olsa bile Harcarım hepsini aşkın için Öleceksek aşktan ölelim *** İki kişilik yataklarda Tek başlarına yatanlar Yalnızlardır belki ama Mutlu uyurlar *** Kalbini söküp atamazsın ki Dünyanın bir ucuna gitsen Ne fark eder ki of aman aman Kaçamazsın kaderden *** Aşk varsa mutluluk yasak, o kesin (O kesin, o kesin, o kesin...) Ama yalnız da yaşanmıyor, söyleyeyim (Söyleyeyim, söyleyeyim, söyleyeyim...) *** Bir de değil, yüz de değil Bin tane kalbim olsa bile Harcarım hepsini aşkın için Öleceksek aşktan ölelim *** Bir de değil, yüz de değil Bin tane kalbim olsa bile Harcarım hepsini aşkın için Öleceksek aşktan ölelim *** Bir de değil, yüz de değil Bin tane kalbim olsa bile Harcarım hepsini aşkın için Öleceksek aşktan ölelim *** Bir de değil, yüz de değil Bin tane kalbim olsa bile Harcarım hepsini aşkın için Öleceksek aşktan ölelim

Pes Etme Hasta düştüm yataktan sen uyandırsan beni Bazen bi açığımı yakalasan utandırsan hani *** Yas nedir isyan nedir hepsini unuttursan Tepeden tırnağa âşık olsam diyorum yani *** Ama yok ki sevdiğini kendisi gibi bilen biri Hiçbir nehir temizlemiyor kalpteki kiri *** Pes etme kalbim sen yine de, aşka yenil aşkla yenilen Ne farkın kalır vazgeçersen, aşka yalan diyenlerden

Elma Radyoda duyduğun ilk şarkı benden sana gelsin Mümkünse içinden hazin bir ayrılık geçsin Beni unutmana müsaade etmesin hiç bir şey Dile gelsin bütün dünya inlesin her yer Söylesene daha ne kadar seni mutlu eder O elinde tuttuğun yalancı zafer Bir elmanın iki yarısıydık Yarım mı kaldık şimdi Kapına dayanmadan yalnızlık Söyle canım canın kimdi

Yine Sevicem İşte Cezamı kesin hadi hazırım, Seçimim bu riske yazılıyım, A benim sevgili adrenalin Tehlikeliyim azılıyım, *** Çiçeği sevsen kabahat, Böceği sevsen kabahat, Hele âşıksan hele yasaksa Kendini yerden yere at *** Yine sevicem işte yine sevicem, Kalbimin gittiği yere gidecem, Bu beden bu ruh bana emanet Hesabını da kendim vericem,

Polis Senin gittiğin akşam duvarları yumrukladım Gözlerimde aşk damlası anıları başa sardım *** Bi benzin istasyonu soymak geçti içimden soymadım Aklıma gözlerin takıldı anladım hala sana doymadım *** Baktım yemiyor beceremiyor bu yürek sensizliği Çıktım aşkın meydanına bas bas bağırdım seni sevdiğimi *** Seni sevmek suçsa eğer Çağır polisleri beni tutuklasınlar Her yanımda senin hasretin üstümü arasınlar ay ay ay Başka bişey bulamazlar *** Seni sevmek suçsa eğer Çağır polisleri beni tutuklasınlar Her yanımda senin hasretin üstümü arasınlar Başka bişey bulamazlar

Endorfin Kalıbına giremedim bu evlilik fikrinin Müdavimiyim hala genç kız testlerinin Bilirim geçti ergenlik dönemim Ama elimde daha oyuncak bebeklerim *** Her gün bir aday geliyor kapıya Bense istemiyorum henüz bir kaynana Annem kararlı torun istiyor yanına Kızlar toplaşın yetişin imdadıma *** Biz kızların kaderimi bu hormonlu aşklar Endorfini bozuk yalandan hayatlar İki üç çocuk doğurursan yanına kar Her yerde seksen santim göbekli kocalar

Mahçup Kaderin hilesi bizi mağlup etti Aynı şehirde ayırıp attı Aşkı ikimizden biri tüketti Kabul et bir gün kopacaktık *** Gözler gözlere mahcup kaçıyor Kimin canı ne kadar acıyor Hangimiz aynalarda suçlanıyor Demek ki ayrı, ayrı yaşlanacaktık *** Her şarkıya gizlenip yakma canımı Ah sen bu yaralı kalbin emanet adamı İçimize sindirip yalanı dolanı Yabancı omuzlarda mı ağlayacaktık

Seni Sevmiyorum Tanrı bu kalbi sevmek için yaratmamış mı? Aşk her insanın canını az da olsa acıtmamış mı? Ben neden korkuyorum o zaman aşktan *** Bu kadar mı yaktın beni İnkâr etme Allah şahit en baştan *** Ben sustum O zaten görür her şeyi *** Seni sevmiyorum, sevmiyorum Aşk bence ibadet, sence ihanetti Beni sevmene de izin vermiyorum Dikenli tellerle ördüm kalbimi

Zümrüt-ü Anka Ben küllerimden doğarım yine Sen cürmün kadar tutuşursun Bil ki canım bu dünyada Ne yaparsan onu bulursun Küllerimden doğarım yine Sen cürmün kadar tutuşursun Bil ki canım bu dünyada Ne yaparsan onu bulursun Ne yaparsan onu bulursun sen *** Yazık yalanlarla ördüğün yaşlarıma Beni mahcup ettin arkadaşlarıma Yanlışlarını tek tek kazıdım Seni yonttuğum gönül taşlarıma *** Ee olsun varsın Ben küllerimden doğarım yine Sen cürmün kadar tutuşursun Bil ki canım bu dünyada Ne yaparsan onu bulursun *** Küllerimden doğarım yine Sen cürmün kadar tutuşursun Bil ki canım bu dünyada Ne yaparsan onu bulursun Ne yaparsan onu bulursun sen