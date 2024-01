Emel Yalçın

Kaderin hilesi bizi mağlup etti Aynı şehirde ayırıp attı Aşkı ikimizden biri tüketti Kabul et bir gün kopacaktık *** Gözler gözlere mahcup kaçıyor Kimin canı ne kadar acıyor Hangimiz aynalarda suçlanıyor Demek ki ayrı, ayrı yaşlanacaktık *** Her şarkıya gizlenip yakma canımı Ah sen bu yaralı kalbin emanet adamı İçimize sindirip yalanı dolanı Yabancı omuzlarda mı ağlayacaktık

Bir de değil, yüz de değil Bin tane kalbim olsa bile Harcarım hepsini aşkın için Öleceksek aşktan ölelim *** İki kişilik yataklarda Tek başlarına yatanlar Yalnızlardır belki ama Mutlu uyurlar *** Kalbini söküp atamazsın ki Dünyanın bir ucuna gitsen Ne fark eder ki of aman aman Kaçamazsın kaderden *** Aşk varsa mutluluk yasak, o kesin (O kesin, o kesin, o kesin...) Ama yalnız da yaşanmıyor, söyleyeyim (Söyleyeyim, söyleyeyim, söyleyeyim...) *** Bir de değil, yüz de değil Bin tane kalbim olsa bile Harcarım hepsini aşkın için Öleceksek aşktan ölelim *** Bir de değil, yüz de değil Bin tane kalbim olsa bile Harcarım hepsini aşkın için Öleceksek aşktan ölelim *** İki kişilik yataklarda Tek başlarına yatanlar Yalnızlardır belki ama Mutlu uyurlar *** Kalbini söküp atamazsın ki Dünyanın bir ucuna gitsen Ne fark eder ki of aman aman Kaçamazsın kaderden *** Aşk varsa mutluluk yasak, o kesin (O kesin, o kesin, o kesin...) Ama yalnız da yaşanmıyor, söyleyeyim (Söyleyeyim, söyleyeyim, söyleyeyim...) *** Bir de değil, yüz de değil Bin tane kalbim olsa bile Harcarım hepsini aşkın için Öleceksek aşktan ölelim *** Bir de değil, yüz de değil Bin tane kalbim olsa bile Harcarım hepsini aşkın için Öleceksek aşktan ölelim *** Bir de değil, yüz de değil Bin tane kalbim olsa bile Harcarım hepsini aşkın için Öleceksek aşktan ölelim *** Bir de değil, yüz de değil Bin tane kalbim olsa bile Harcarım hepsini aşkın için Öleceksek aşktan ölelim

Bir kez daha düşün gitmeden önce bence Sonra pişman olma Gitmek kolaydır da tamam kabul ama Dönmek zor unutma *** Hasret yağmurları yüreğine yağınca Ne yapacaksın söyle bensiz kalınca Gittiğin yollar uzun yok geri dönüşün Yüzüme dikkatli bak bu beni son görüşün *** Açtığın her kapıda çalan her telefonda Bazen bir filimde bazen bir şarkıda Vakit akşam olunca gözlerin dolunca Her yerde beni bulacaksın *** Murat Güneş: Açtığın her kapıda çalan her telefonda Bazen bir romanda bazen bir şarkıda Vakit akşam olunca gözlerin dolunca Her yerde beni bulacaksın