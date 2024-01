Emel Yalçın

Tanrı bu kalbi sevmek için yaratmamış mı? Aşk her insanın canını az da olsa acıtmamış mı? Ben neden korkuyorum o zaman aşktan *** Bu kadar mı yaktın beni İnkâr etme Allah şahit en baştan *** Ben sustum O zaten görür her şeyi *** Seni sevmiyorum, sevmiyorum Aşk bence ibadet, sence ihanetti Beni sevmene de izin vermiyorum Dikenli tellerle ördüm kalbimi

Bir de değil, yüz de değil Bin tane kalbim olsa bile Harcarım hepsini aşkın için Öleceksek aşktan ölelim *** İki kişilik yataklarda Tek başlarına yatanlar Yalnızlardır belki ama Mutlu uyurlar *** Kalbini söküp atamazsın ki Dünyanın bir ucuna gitsen Ne fark eder ki of aman aman Kaçamazsın kaderden *** Aşk varsa mutluluk yasak, o kesin (O kesin, o kesin, o kesin...) Ama yalnız da yaşanmıyor, söyleyeyim (Söyleyeyim, söyleyeyim, söyleyeyim...) *** Bir de değil, yüz de değil Bin tane kalbim olsa bile Harcarım hepsini aşkın için Öleceksek aşktan ölelim *** Bir de değil, yüz de değil Bin tane kalbim olsa bile Harcarım hepsini aşkın için Öleceksek aşktan ölelim *** İki kişilik yataklarda Tek başlarına yatanlar Yalnızlardır belki ama Mutlu uyurlar *** Kalbini söküp atamazsın ki Dünyanın bir ucuna gitsen Ne fark eder ki of aman aman Kaçamazsın kaderden *** Aşk varsa mutluluk yasak, o kesin (O kesin, o kesin, o kesin...) Ama yalnız da yaşanmıyor, söyleyeyim (Söyleyeyim, söyleyeyim, söyleyeyim...) *** Bir de değil, yüz de değil Bin tane kalbim olsa bile Harcarım hepsini aşkın için Öleceksek aşktan ölelim *** Bir de değil, yüz de değil Bin tane kalbim olsa bile Harcarım hepsini aşkın için Öleceksek aşktan ölelim *** Bir de değil, yüz de değil Bin tane kalbim olsa bile Harcarım hepsini aşkın için Öleceksek aşktan ölelim *** Bir de değil, yüz de değil Bin tane kalbim olsa bile Harcarım hepsini aşkın için Öleceksek aşktan ölelim

Bir kez daha düşün gitmeden önce bence Sonra pişman olma Gitmek kolaydır da tamam kabul ama Dönmek zor unutma *** Hasret yağmurları yüreğine yağınca Ne yapacaksın söyle bensiz kalınca Gittiğin yollar uzun yok geri dönüşün Yüzüme dikkatli bak bu beni son görüşün *** Açtığın her kapıda çalan her telefonda Bazen bir filimde bazen bir şarkıda Vakit akşam olunca gözlerin dolunca Her yerde beni bulacaksın *** Murat Güneş: Açtığın her kapıda çalan her telefonda Bazen bir romanda bazen bir şarkıda Vakit akşam olunca gözlerin dolunca Her yerde beni bulacaksın