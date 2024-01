Son verdim kalbimin işine Olmaz olsun onun aşkı sevgisi de Her gün bir başka yalan söyler Ne mutlu eder ne af diler Kararlıyım onu bırakmaya Tak dedi artık canıma Her gün bir başka yalan söyler Ne mutlu eder ne af diler Kararlıyım onu bırakmaya Tak dedi artık canıma Son verdim kalbimin işine Aklım ermedi gidişine Son verdim kalbimin işine Olmaz olsun onun aşkı sevgisi de Yıllardır gülmedi yüzüm bir an Sonunda baktım ki hep zararla ziyan Yıllardır gülmedi yüzüm bir an Sonunda baktım ki hep zarar ziyan Son verdim kalbimin işine Aklım ermedi gidişine Son verdim kalbimin işine Olmaz olsun onun aşkı sevgisi de