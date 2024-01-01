Emel Yalçın

-
Ben küllerimden doğarım yine
Sen cürmün kadar tutuşursun
Bil ki canım bu dünyada
Ne yaparsan onu bulursun
Küllerimden doğarım yine
Sen cürmün kadar tutuşursun
Bil ki canım bu dünyada
Ne yaparsan onu bulursun
Ne yaparsan onu bulursun sen
***
Yazık yalanlarla ördüğün yaşlarıma
Beni mahcup ettin arkadaşlarıma
Yanlışlarını tek tek kazıdım
Seni yonttuğum gönül taşlarıma
***
Ee olsun varsın
Ben küllerimden doğarım yine
Sen cürmün kadar tutuşursun
Bil ki canım bu dünyada
Ne yaparsan onu bulursun
***
Küllerimden doğarım yine
Sen cürmün kadar tutuşursun
Bil ki canım bu dünyada
Ne yaparsan onu bulursun
Ne yaparsan onu bulursun sen
-
Bir de değil, yüz de değil
Bin tane kalbim olsa bile
Harcarım hepsini aşkın için
Öleceksek aşktan ölelim
***
İki kişilik yataklarda
Tek başlarına yatanlar
Yalnızlardır belki ama
Mutlu uyurlar
***
Kalbini söküp atamazsın ki
Dünyanın bir ucuna gitsen
Ne fark eder ki of aman aman
Kaçamazsın kaderden
***
Aşk varsa mutluluk yasak, o kesin
(O kesin, o kesin, o kesin...)
Ama yalnız da yaşanmıyor, söyleyeyim
(Söyleyeyim, söyleyeyim, söyleyeyim...)
***
Bir de değil, yüz de değil
Bin tane kalbim olsa bile
Harcarım hepsini aşkın için
Öleceksek aşktan ölelim
***
Bir de değil, yüz de değil
Bin tane kalbim olsa bile
Harcarım hepsini aşkın için
Öleceksek aşktan ölelim
***
İki kişilik yataklarda
Tek başlarına yatanlar
Yalnızlardır belki ama
Mutlu uyurlar
***
Kalbini söküp atamazsın ki
Dünyanın bir ucuna gitsen
Ne fark eder ki of aman aman
Kaçamazsın kaderden
***
Aşk varsa mutluluk yasak, o kesin
(O kesin, o kesin, o kesin...)
Ama yalnız da yaşanmıyor, söyleyeyim
(Söyleyeyim, söyleyeyim, söyleyeyim...)
***
Bir de değil, yüz de değil
Bin tane kalbim olsa bile
Harcarım hepsini aşkın için
Öleceksek aşktan ölelim
***
Bir de değil, yüz de değil
Bin tane kalbim olsa bile
Harcarım hepsini aşkın için
Öleceksek aşktan ölelim
***
Bir de değil, yüz de değil
Bin tane kalbim olsa bile
Harcarım hepsini aşkın için
Öleceksek aşktan ölelim
***
Bir de değil, yüz de değil
Bin tane kalbim olsa bile
Harcarım hepsini aşkın için
Öleceksek aşktan ölelim
-
Hasta düştüm yataktan sen uyandırsan beni
Bazen bi açığımı yakalasan utandırsan hani
***
Yas nedir isyan nedir hepsini unuttursan
Tepeden tırnağa âşık olsam diyorum yani
***
Ama yok ki sevdiğini kendisi gibi bilen biri
Hiçbir nehir temizlemiyor kalpteki kiri
***
Pes etme kalbim sen yine de, aşka yenil aşkla yenilen
Ne farkın kalır vazgeçersen, aşka yalan diyenlerden
-
Bir kez daha düşün gitmeden önce bence
Sonra pişman olma
Gitmek kolaydır da tamam kabul ama
Dönmek zor unutma
***
Hasret yağmurları yüreğine yağınca
Ne yapacaksın söyle bensiz kalınca
Gittiğin yollar uzun yok geri dönüşün
Yüzüme dikkatli bak bu beni son görüşün
***
Açtığın her kapıda çalan her telefonda
Bazen bir filimde bazen bir şarkıda
Vakit akşam olunca gözlerin dolunca
Her yerde beni bulacaksın
***
Murat Güneş:
Açtığın her kapıda çalan her telefonda
Bazen bir romanda bazen bir şarkıda
Vakit akşam olunca gözlerin dolunca
Her yerde beni bulacaksın
-
Radyoda duyduğun ilk şarkı benden sana gelsin
Mümkünse içinden hazin bir ayrılık geçsin
Beni unutmana müsaade etmesin hiç bir şey
Dile gelsin bütün dünya inlesin her yer
Söylesene daha ne kadar seni mutlu eder
O elinde tuttuğun yalancı zafer
Bir elmanın iki yarısıydık
Yarım mı kaldık şimdi
Kapına dayanmadan yalnızlık
Söyle canım canın kimdi
-
Cezamı kesin hadi hazırım,
Seçimim bu riske yazılıyım,
A benim sevgili adrenalin
Tehlikeliyim azılıyım,
***
Çiçeği sevsen kabahat,
Böceği sevsen kabahat,
Hele âşıksan hele yasaksa
Kendini yerden yere at
***
Yine sevicem işte yine sevicem,
Kalbimin gittiği yere gidecem,
Bu beden bu ruh bana emanet
Hesabını da kendim vericem,
-
Senin gittiğin akşam duvarları yumrukladım
Gözlerimde aşk damlası anıları başa sardım
***
Bi benzin istasyonu soymak geçti içimden soymadım
Aklıma gözlerin takıldı anladım hala sana doymadım
***
Baktım yemiyor beceremiyor bu yürek sensizliği
Çıktım aşkın meydanına bas bas bağırdım seni sevdiğimi
***
Seni sevmek suçsa eğer
Çağır polisleri beni tutuklasınlar
Her yanımda senin hasretin üstümü arasınlar ay ay ay
Başka bişey bulamazlar
***
Seni sevmek suçsa eğer
Çağır polisleri beni tutuklasınlar
Her yanımda senin hasretin üstümü arasınlar
Başka bişey bulamazlar
-
Kalıbına giremedim bu evlilik fikrinin
Müdavimiyim hala genç kız testlerinin
Bilirim geçti ergenlik dönemim
Ama elimde daha oyuncak bebeklerim
***
Her gün bir aday geliyor kapıya
Bense istemiyorum henüz bir kaynana
Annem kararlı torun istiyor yanına
Kızlar toplaşın yetişin imdadıma
***
Biz kızların kaderimi bu hormonlu aşklar
Endorfini bozuk yalandan hayatlar
İki üç çocuk doğurursan yanına kar
Her yerde seksen santim göbekli kocalar
-
Kaderin hilesi bizi mağlup etti
Aynı şehirde ayırıp attı
Aşkı ikimizden biri tüketti
Kabul et bir gün kopacaktık
***
Gözler gözlere mahcup kaçıyor
Kimin canı ne kadar acıyor
Hangimiz aynalarda suçlanıyor
Demek ki ayrı, ayrı yaşlanacaktık
***
Her şarkıya gizlenip yakma canımı
Ah sen bu yaralı kalbin emanet adamı
İçimize sindirip yalanı dolanı
Yabancı omuzlarda mı ağlayacaktık
-
Tanrı bu kalbi sevmek için yaratmamış mı?
Aşk her insanın canını az da olsa acıtmamış mı?
Ben neden korkuyorum o zaman aşktan
***
Bu kadar mı yaktın beni
İnkâr etme Allah şahit en baştan
***
Ben sustum O zaten görür her şeyi
***
Seni sevmiyorum, sevmiyorum
Aşk bence ibadet, sence ihanetti
Beni sevmene de izin vermiyorum
Dikenli tellerle ördüm kalbimi
-
-
Bir kez daha düşün gitmeden önce bence
Sonra pişman olma
Gitmek kolaydır da tamam kabul ama
Dönmek zor unutma
***
Hasret yağmurları yüreğine yağınca
Ne yapacaksın söyle bensiz kalınca
Gittiğin yollar uzun yok geri dönüşün
Yüzüme dikkatli bak bu beni son görüşün
***
Açtığın her kapıda çalan her telefonda
Bazen bir filimde bazen bir şarkıda
Vakit akşam olunca gözlerin dolunca
Her yerde beni bulacaksın
***
Murat Güneş:
Açtığın her kapıda çalan her telefonda
Bazen bir romanda bazen bir şarkıda
Vakit akşam olunca gözlerin dolunca
Her yerde beni bulacaksın