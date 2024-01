Dereler akar gider Dereler akar gider Taşları yıkar gider (ey güzel) Taşları yıkar gider Bu dünya bir pencere Bu dünya bir pencere Her gelen bakar gider (ey güzel) Her gelen bakar gider (ey güzel) Bu dünya bir pencere Bu dünya bir pencere Her gelen bakar gider (ey güzel) Her gelen bakar gider (ey güzel) Dere akar bulanık Köpüğünden alalık (ey güzel) Ha bu ışıklı dünya Oldu bize karanlık (ey güzel) Gidelim değirmene Öğütelim unları (ey güzel) Güneşe çevirelim Bu karanlık günleri (ey güzel)