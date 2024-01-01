Bu Dünya Bir Pencere Dereler akar gider Dereler akar gider Taşları yıkar gider (ey güzel) Taşları yıkar gider Bu dünya bir pencere Bu dünya bir pencere Her gelen bakar gider (ey güzel) Her gelen bakar gider (ey güzel) Bu dünya bir pencere Bu dünya bir pencere Her gelen bakar gider (ey güzel) Her gelen bakar gider (ey güzel) Dere akar bulanık Köpüğünden alalık (ey güzel) Ha bu ışıklı dünya Oldu bize karanlık (ey güzel) Gidelim değirmene Öğütelim unları (ey güzel) Güneşe çevirelim Bu karanlık günleri (ey güzel)

Deryalar Kırcaali'yle Arda arası Saat sekiz sırası, Yusufum Saat sekiz sırası *** Ardalılar ağlıyor, Yusufum Yoktur çaresi Ardalılar ağlıyor, Yusufum Yoktur çaresi *** Aman bre deryalar, kanlıca deryalar Biz nişanlıyız Biz nişanlıyız *** İkimiz de bir boydayız Biz delikanlıyız İkimiz de bir boydayız Biz delikanlıyız *** Çıkar aba poturunu Dalgalar artacak, Yusufum Dalgalar artacak *** Demedim mi ben sana, Yusufum Kayığımız batacak? Demedim mi ben sana, Yusufum Kayığımız batacak? *** Aman bre deryalar, kanlıca deryalar Biz nişanlıyız Biz nişanlıyız *** İkimiz de bir boydayız Biz delikanlıyız İkimiz de bir boydayız Biz delikanlıyız *** Aman Aman *** Kırcaali'yle Arda arası Kimler gidecek, Yusufum? Kimler gidecek? *** Ferideyle Yusufun annesine Kim haber verecek? Ferideyle Yusufun annesine Kim haber verecek? *** Aman bre deryalar, kanlıca deryalar Biz nişanlıyız Biz nişanlıyız *** İkimiz de bir boydayız Biz delikanlıyız İkimiz de bir boydayız Biz delikanlıyız

Keklik İdim Vurdular Keklik idim vurdular Kanadımı kırdılar Daha ben ne idim ki Anamdan ayırdılar *** Gel gel yanıma keklik Kastın canıma keklik Al kınalı parmakların Batır kanıma keklik *** Keklik kumda eşinir Eşinir de deşinir Benim sevdiğim güzel Şimdi nerde düşünür *** Gel gel yanıma keklik Kastın canıma keklik Al kınalı parmakların Batır kanıma keklik *** Keklik kayalı yerde Öter mayalı yerde Sevdiğimin kavalı Kaldı dayalı yerde *** Gel gel yanıma keklik Kastın canıma keklik Al kınalı parmakların Batır kanıma keklik

Üç Telli Turnam Üç telli dört telli beş telli turnam Sen gelmez isen buralarda durmam Sen olmaz isen ben sensiz olmam Turnam ey turnam ey yaralı turnam *** O kara gözler haralı turnam Turnam ey turnam ey yaralı turnam O kara gözler haralı turnam *** Turnam gelir bizim elden Yeni kalkmış ağır gölden N'olur konuş bizim dilden *** Üç telli dört telli beş telli turnam Sen gelmez isen buralarda durmam Sen olmaz isen ben sensiz olmam Turnam ey turnam ey yaralı turnam *** O kara gözler haralı turnam Turnam ey turnam ey yaralı turnam O kara gözler haralı turnam Turnam arşta pervaz ile İn Düzgün'üm tavaf eyle N'olur aşkı dilden söyle *** Üç telli dört telli beş telli turnam Sen gelmez isen buralarda durmam Sen olmaz isen ben sensiz olmam Turnam ey turnam ey yaralı turnam *** O kara gözler haralı turnam Maralım maralım maralı turnam O kara gözler haralı turnam Sulari'yi avcı sanma Sakın kara taşa konma Bizim yaylalardan inme *** Üç telli dört telli beş telli turnam Sen gelmez isen buralarda durmam Sen olmaz isen ben sensiz olmam Turnam ey turnam ey yaralı turnam O kara gözler haralı turnam Turnam ey turnam ey yaralı turnam O kara gözler haralı turnam

Keten Gomlek Filfili Keten gömlek filfili nineler Nereden aldın bu dili nineler Bu dil buranın değil Bu dil İstanbul dili nineler *** Elvan elvan memeler Kavuşmuyor düğmeler Bugün günlerden salı Yarim ireyhan dalı Maşallah deyin ihvanlar Digi digi dav dav digi dav dav (Nakarat) *** Keten gömlek murayı nineler Satın mı aldın burayı nineler Çok salınma sevdiğim nineler Sana vermem sarayı nineler *** Su gelir millendirir nineler Çayırı çimlendirir nineler O senin tatlı dilin nineler Dilsizi dillendirir nineler

Ağlama Yar Ağlama Ağlama yar ağlama (anam) Mavi yazma bağlama Mavi yazma tez solar (aney) Ciğerimi dağlama *** Alma al olanda gel (anam) Bahçe bağ olanda gel Hasta düştüm gelmedin (aney) Bari can verende gel Almada al olaydın (anam) Selvide dal olaydın Bana göre yar mı yok (aney) İstedim sen olaydın