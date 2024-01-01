Bu Dünya Bir Pencere Şarkı Sözleri
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Emin İgüs
Bu Dünya Bir Pencere
-
Kırcaali'yle Arda arası
Saat sekiz sırası, Yusufum
Saat sekiz sırası
***
Ardalılar ağlıyor, Yusufum
Yoktur çaresi
Ardalılar ağlıyor, Yusufum
Yoktur çaresi
***
Aman bre deryalar, kanlıca deryalar
Biz nişanlıyız
Biz nişanlıyız
***
İkimiz de bir boydayız
Biz delikanlıyız
İkimiz de bir boydayız
Biz delikanlıyız
***
Çıkar aba poturunu
Dalgalar artacak, Yusufum
Dalgalar artacak
***
Demedim mi ben sana, Yusufum
Kayığımız batacak?
Demedim mi ben sana, Yusufum
Kayığımız batacak?
***
Aman bre deryalar, kanlıca deryalar
Biz nişanlıyız
Biz nişanlıyız
***
İkimiz de bir boydayız
Biz delikanlıyız
İkimiz de bir boydayız
Biz delikanlıyız
***
Aman
Aman
***
Kırcaali'yle Arda arası
Kimler gidecek, Yusufum?
Kimler gidecek?
***
Ferideyle Yusufun annesine
Kim haber verecek?
Ferideyle Yusufun annesine
Kim haber verecek?
***
Aman bre deryalar, kanlıca deryalar
Biz nişanlıyız
Biz nişanlıyız
***
İkimiz de bir boydayız
Biz delikanlıyız
İkimiz de bir boydayız
Biz delikanlıyız
-
Keklik idim vurdular
Kanadımı kırdılar
Daha ben ne idim ki
Anamdan ayırdılar
***
Gel gel yanıma keklik
Kastın canıma keklik
Al kınalı parmakların
Batır kanıma keklik
***
Keklik kumda eşinir
Eşinir de deşinir
Benim sevdiğim güzel
Şimdi nerde düşünür
***
Gel gel yanıma keklik
Kastın canıma keklik
Al kınalı parmakların
Batır kanıma keklik
***
Keklik kayalı yerde
Öter mayalı yerde
Sevdiğimin kavalı
Kaldı dayalı yerde
***
Gel gel yanıma keklik
Kastın canıma keklik
Al kınalı parmakların
Batır kanıma keklik
-
Üç telli dört telli beş telli turnam
Sen gelmez isen buralarda durmam
Sen olmaz isen ben sensiz olmam
Turnam ey turnam ey yaralı turnam
***
O kara gözler haralı turnam
Turnam ey turnam ey yaralı turnam
O kara gözler haralı turnam
***
Turnam gelir bizim elden
Yeni kalkmış ağır gölden
N'olur konuş bizim dilden
***
Üç telli dört telli beş telli turnam
Sen gelmez isen buralarda durmam
Sen olmaz isen ben sensiz olmam
Turnam ey turnam ey yaralı turnam
***
O kara gözler haralı turnam
Turnam ey turnam ey yaralı turnam
O kara gözler haralı turnam
Turnam arşta pervaz ile
İn Düzgün'üm tavaf eyle
N'olur aşkı dilden söyle
***
Üç telli dört telli beş telli turnam
Sen gelmez isen buralarda durmam
Sen olmaz isen ben sensiz olmam
Turnam ey turnam ey yaralı turnam
***
O kara gözler haralı turnam
Maralım maralım maralı turnam
O kara gözler haralı turnam
Sulari'yi avcı sanma
Sakın kara taşa konma
Bizim yaylalardan inme
***
Üç telli dört telli beş telli turnam
Sen gelmez isen buralarda durmam
Sen olmaz isen ben sensiz olmam
Turnam ey turnam ey yaralı turnam
O kara gözler haralı turnam
Turnam ey turnam ey yaralı turnam
O kara gözler haralı turnam
-
Dereler akar gider
Dereler akar gider
Taşları yıkar gider (ey güzel)
Taşları yıkar gider
Bu dünya bir pencere
Bu dünya bir pencere
Her gelen bakar gider (ey güzel)
Her gelen bakar gider (ey güzel)
Bu dünya bir pencere
Bu dünya bir pencere
Her gelen bakar gider (ey güzel)
Her gelen bakar gider (ey güzel)
Dere akar bulanık
Köpüğünden alalık (ey güzel)
Ha bu ışıklı dünya
Oldu bize karanlık (ey güzel)
Gidelim değirmene
Öğütelim unları (ey güzel)
Güneşe çevirelim
Bu karanlık günleri (ey güzel)
-
Keten gömlek filfili nineler
Nereden aldın bu dili nineler
Bu dil buranın değil
Bu dil İstanbul dili nineler
***
Elvan elvan memeler
Kavuşmuyor düğmeler
Bugün günlerden salı
Yarim ireyhan dalı
Maşallah deyin ihvanlar
Digi digi dav dav digi dav dav (Nakarat)
***
Keten gömlek murayı nineler
Satın mı aldın burayı nineler
Çok salınma sevdiğim nineler
Sana vermem sarayı nineler
***
Su gelir millendirir nineler
Çayırı çimlendirir nineler
O senin tatlı dilin nineler
Dilsizi dillendirir nineler
-
Ağlama yar ağlama (anam)
Mavi yazma bağlama
Mavi yazma tez solar (aney)
Ciğerimi dağlama
***
Alma al olanda gel (anam)
Bahçe bağ olanda gel
Hasta düştüm gelmedin (aney)
Bari can verende gel
Almada al olaydın (anam)
Selvide dal olaydın
Bana göre yar mı yok (aney)
İstedim sen olaydın
-
Gam elinden benim zülfü siyahım
Peykan değdi sinem yaralandı gel
Suna başın için hey dost ağlatma beni
Bugün sevda candan aralandı gel
***
Ya Hızır ya Hızır ya Hızır ya Hızır
Ya Hızır ya Hızır ya Hızır
Ya Hızır ya Hızır ya Hızır ya Hızır
Ya Hızır ya Hızır ya Hızır
***
Gamdan hisar oldu mekanım yurdum
İşitmez avazım dinlemez virdim
Bir değil beş değil hey dost on değil derdim
Düğümler baş verdi sıralandı gel
***
Ya Hızır ya Hızır ya Hızır ya Hızır
Ya Hızır ya Hızır ya Hızır
Hû Hû Hû Hû
***
Pir Sultan Abdal'ım haftada ayda
Günler gelir geçer bulunmaz fayda
Gönül Hak arzular hey dost canım hayhayda
Toprağım üstüme kürelendi gel
***
Ya Hızır ya Hızır ya Hızır ya Hızır
Ya Hızır ya Hızır ya Hızır
Ya Hızır ya Hızır ya Hızır ya Hızır
Ya Hızır ya Hızır ya Hızır
Hû Hû Hû Hû Hû Hû Hû Hû