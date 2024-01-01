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7/24 Dinle Bu Dünya Bir Pencere

Bu Dünya Bir Pencere Şarkı Sözleri

Emin İgüs Bu Dünya Bir Pencere şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Emin İgüs Bu Dünya Bir Pencere şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bu Dünya Bir Pencere sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Emin İgüs

Emin İgüs

Bu Dünya Bir Pencere

  • Üç Telli Turnam

  • Deryalar

  • Keklik İdim Vurdular

  • Bu Dünya Bir Pencere

  • Keten Gomlek Filfili

  • Ağlama Yar Ağlama

  • Gam Elinden

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