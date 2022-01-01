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Emir

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Bi'Ağla (Ceyhun Çelikten)

... KAPAT
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Albümler

Aklımı Oynatıcam Emir

Ben Unutmayı Bilmem Emir

Gri Emir

N'aptın Emir

Sıkıntı Yok Emir

Mevsim Sonbahar Emir

Kendimden Emir

Ateşten Bi Rüzgar Emir

Ben Sen Olamam Emir

Bu Gece Ay Var Emir

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