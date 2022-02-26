Emir Can İğrek

Bi muharebe meydanındayım Bağırıyorum adına şarkı diyorlar Yara bere hep gözüm kaşım Özlemindeyim bak *** Beni çete gibi kıstırıyorsun Ve haracıma şarkı diyorlar Seni öpüyor gibi bir şey şarkı söylemek Ah... *** Senin için teslim olmadım Kafa tutup cihana kalktım geldim İşim de yok, bi gidişim de yok Ama düşümle kabuslarla geldim Aç bağrını, yaslayayım yorgun başımı... *** Senin için teslim olmadım Kafa tutup cihana kalktım geldim İşim de yok, bi gidişim de yok Ama düşümle kabuslarla geldim Aç bağrını, yaslayayım yorgun başımı... *** Sokağı yazarım apartmana Kolonlar taşır duvarlar yazar Yaşarım rezil olmadan Ve seni üzmeden utandırmadan *** Hırsım yok inadım var Biraz şanım var ama geçicidir Aç bağrını yalnızım yine Bezmişim bu kaçıncıdır? Ah... *** Senin için teslim olmadım Kafa tutup cihana kalktım geldim İşim de yok, bi gidişim de yok Ama düşümle kabuslarla geldim Aç bağrını, yaslayayım yorgun başımı... *** Senin için teslim olmadım Kafa tutup cihana kalktım geldim İşim de yok, bi gidişim de yok Ama düşümle kabuslarla geldim Aç bağrını, yaslayayım yorgun başımı...