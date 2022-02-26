Aç Bağrını Şarkı Sözleri
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Emir Can İğrek
Aç Bağrını
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Bi muharebe meydanındayım
Bağırıyorum adına şarkı diyorlar
Yara bere hep gözüm kaşım
Özlemindeyim bak
***
Beni çete gibi kıstırıyorsun
Ve haracıma şarkı diyorlar
Seni öpüyor gibi bir şey şarkı söylemek
Ah...
***
Senin için teslim olmadım
Kafa tutup cihana kalktım geldim
İşim de yok, bi gidişim de yok
Ama düşümle kabuslarla geldim
Aç bağrını, yaslayayım yorgun başımı...
***
Senin için teslim olmadım
Kafa tutup cihana kalktım geldim
İşim de yok, bi gidişim de yok
Ama düşümle kabuslarla geldim
Aç bağrını, yaslayayım yorgun başımı...
***
Sokağı yazarım apartmana
Kolonlar taşır duvarlar yazar
Yaşarım rezil olmadan
Ve seni üzmeden utandırmadan
***
Hırsım yok inadım var
Biraz şanım var ama geçicidir
Aç bağrını yalnızım yine
Bezmişim bu kaçıncıdır?
Ah...
***
Senin için teslim olmadım
Kafa tutup cihana kalktım geldim
İşim de yok, bi gidişim de yok
Ama düşümle kabuslarla geldim
Aç bağrını, yaslayayım yorgun başımı...
***
Senin için teslim olmadım
Kafa tutup cihana kalktım geldim
İşim de yok, bi gidişim de yok
Ama düşümle kabuslarla geldim
Aç bağrını, yaslayayım yorgun başımı...