Beyaz Skandalım Şarkı Sözleri
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Emir Can İğrek
Beyaz Skandalım
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Yürüyorum,
Elim cebimde ve evim teninde,
Bedenim yerinde,
Seni görmeye geldim.
Senin beni öpüşlerin gibi,
yalan dolan para falan filan tamam
Seni sevmeye geldim.
***
Seni sevmek ne büyük suç.
Seni sevmek ne büyük suç.
Aaah
Seni sevmek ne büyük suç.
Seni sevmek ne büyük suç.
***
Herkesten duyuyorum hakkında,
Ne kadar ağır seyler,
Ama sen duyma.
Birden çok yüreği öpen kalbin,
Bana tükürürmüş,
Ben yağmur sandım ya,
***
Herkesten duyuyorum hakkında,
Ne kadar ağır seyler,
Ama sen duyma.
Birden çok yüreği öpen kalbin,
Bana tükürürmüş,
Ben yağmur sandım ya.
***
Ben yangina vurgun,
Suyum aman kuzum
Beyaz skandalim,
Bir gün konuşuruz uzun uzun.
***
Ben yangina vurgun,
Suyum aman kuzum,
Beyaz skandalim,
Bir gün konuşuruz uzun uzun.
***
Herkesten duyuyorum hakkında,
Ne kadar ağır seyler,
Ama sen duyma,
Birden çok yüreği öpen kalbin,
Bana tükürürmüş,
Ben yağmur sandım ya.
***
Herkesten duyuyorum hakkında,
Ne kadar ağır seyler,
Ama sen duyma.
Birden çok yüreği öpen kalbin,
Bana tükürürmüş,
Ben yağmur sandım ya.