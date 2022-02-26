Emir Can İğrek

Yürüyorum, Elim cebimde ve evim teninde, Bedenim yerinde, Seni görmeye geldim. Senin beni öpüşlerin gibi, yalan dolan para falan filan tamam Seni sevmeye geldim. *** Seni sevmek ne büyük suç. Seni sevmek ne büyük suç. Aaah Seni sevmek ne büyük suç. Seni sevmek ne büyük suç. *** Herkesten duyuyorum hakkında, Ne kadar ağır seyler, Ama sen duyma. Birden çok yüreği öpen kalbin, Bana tükürürmüş, Ben yağmur sandım ya, *** Herkesten duyuyorum hakkında, Ne kadar ağır seyler, Ama sen duyma. Birden çok yüreği öpen kalbin, Bana tükürürmüş, Ben yağmur sandım ya. *** Ben yangina vurgun, Suyum aman kuzum Beyaz skandalim, Bir gün konuşuruz uzun uzun. *** Ben yangina vurgun, Suyum aman kuzum, Beyaz skandalim, Bir gün konuşuruz uzun uzun. *** Herkesten duyuyorum hakkında, Ne kadar ağır seyler, Ama sen duyma, Birden çok yüreği öpen kalbin, Bana tükürürmüş, Ben yağmur sandım ya. *** Herkesten duyuyorum hakkında, Ne kadar ağır seyler, Ama sen duyma. Birden çok yüreği öpen kalbin, Bana tükürürmüş, Ben yağmur sandım ya.