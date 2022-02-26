Çiftetelli Şarkı Sözleri
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Emir Can İğrek
Çiftetelli
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Çiftetelli oynar düzenli her gün
Kafamda binbir düşünce
Bilmem neden bu göğsümde mermi
Sarsam geçer mi? Yok sanmam
***
Çiftetelli oynar düzenli her gün
Kafamda binbir düşünce
Bilmem neden bu göğsümde mermi
Sarsam geçer mi? Yok sanmam
***
Bu açık hapishanede yine de bi' sahne bulurum yâr, yâr, yâr, yâr, yâr
Emeği de ziyan edebilir ama yüreği ziyan edemez o vandallar
***
Eyvah gönlüm, yandım, koş
Düşler müşler artık boş
Hanlar yıkılmış, düşmüş
Hancı hâlâ çok sarhoş
***
Eyvah gönlüm, yandım, koş
İşler güçler olmuş yaş
Hanlar yıkılmış, düşmüş
Hancılar hâlâ sarhoş
***
Çiftetelli oynar düzenli her gün
Kafamda binbir düşünce
Bilmem neden bu göğsümde mermi
Sarsam geçer mi? Yok sanmam
***
Çiftetelli oynar düzenli her gün
Kafamda binbir düşünce
Bilmem neden bu göğsümde mermi
Sarsam geçer mi? Yok, yok
***
Eyvah gönlüm, yandım, koş
Düşler müşler artık boş
Hanlar satılmış, düşmüş
Hancı hâlâ çok sarhoş
***
Çiftetelli oynar düzenli her gün
Kafamda binbir düşünce
Bilmem neden bu göğsümde mermi
Sarsam geçer mi? Yok sanmam
***
Çiftetelli oynar düzenli her gün
Kafamda binbir düşünce
Bilmem neden bu göğsümde mermi
Sarsam geçer mi? Yok, yok