Emir Can İğrek

Çiftetelli oynar düzenli her gün Kafamda binbir düşünce Bilmem neden bu göğsümde mermi Sarsam geçer mi? Yok sanmam *** Çiftetelli oynar düzenli her gün Kafamda binbir düşünce Bilmem neden bu göğsümde mermi Sarsam geçer mi? Yok sanmam *** Bu açık hapishanede yine de bi' sahne bulurum yâr, yâr, yâr, yâr, yâr Emeği de ziyan edebilir ama yüreği ziyan edemez o vandallar *** Eyvah gönlüm, yandım, koş Düşler müşler artık boş Hanlar yıkılmış, düşmüş Hancı hâlâ çok sarhoş *** Eyvah gönlüm, yandım, koş İşler güçler olmuş yaş Hanlar yıkılmış, düşmüş Hancılar hâlâ sarhoş *** Çiftetelli oynar düzenli her gün Kafamda binbir düşünce Bilmem neden bu göğsümde mermi Sarsam geçer mi? Yok sanmam *** Çiftetelli oynar düzenli her gün Kafamda binbir düşünce Bilmem neden bu göğsümde mermi Sarsam geçer mi? Yok, yok *** Eyvah gönlüm, yandım, koş Düşler müşler artık boş Hanlar satılmış, düşmüş Hancı hâlâ çok sarhoş *** Çiftetelli oynar düzenli her gün Kafamda binbir düşünce Bilmem neden bu göğsümde mermi Sarsam geçer mi? Yok sanmam *** Çiftetelli oynar düzenli her gün Kafamda binbir düşünce Bilmem neden bu göğsümde mermi Sarsam geçer mi? Yok, yok