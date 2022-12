Emir Can İğrek

Bak bu prangalar bana küçük gelir Bileği bağlayamaz Kalbi kazan kara, daha kararmamış yüreği anlayamaz *** Ben senin üvey oğlun gibi Sana muhtacım İstanbul Beni sokaklara atma *** Ben senin üvey oğlun gibi Sana muhtacım İstanbul Beni sokaklara atma *** Ben beceremiyorum bu yaşama işini bu çamura bulanarak Dalga geçiyorum hayatla pekala Ama bedeli olacak *** Ya beni as tavana ya urganımı at Geçmem bu davadan *** Ben beceremiyorum bu yaşama işini bu çamura bulanarak Dalga geçiyorum hayatla pekala Ama bedeli olacak *** Ya beni as tavana ya urganımı at Geçmem bu davadan *** Her zaman Harbede harbede geçiyorum candan Heyt ulan Kaybede kaybede okuyorum meydan *** Ben beceremiyorum bu yaşama işini bu çamura bulanarak Dalga geçiyorum hayatla pekala Ama bedeli olacak *** Ya beni as tavana ya urganımı at Geçmem bu davadan