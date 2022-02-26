Emir Can İğrek

Meydan Şarkı Sözleri
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Bak bu prangalar bana küçük gelir
Bileği bağlayamaz
Kalbi kazan kara, daha kararmamış yüreği anlayamaz
***
Ben senin üvey oğlun gibi
Sana muhtacım İstanbul
Beni sokaklara atma
***
Ben senin üvey oğlun gibi
Sana muhtacım İstanbul
Beni sokaklara atma
***
Ben beceremiyorum bu yaşama işini bu çamura bulanarak
Dalga geçiyorum hayatla pekala
Ama bedeli olacak
***
Ya beni as tavana ya urganımı at
Geçmem bu davadan
***
Ben beceremiyorum bu yaşama işini bu çamura bulanarak
Dalga geçiyorum hayatla pekala
Ama bedeli olacak
***
Ya beni as tavana ya urganımı at
Geçmem bu davadan
***
Her zaman
Harbede harbede geçiyorum candan
Heyt ulan
Kaybede kaybede okuyorum meydan
***
Ben beceremiyorum bu yaşama işini bu çamura bulanarak
Dalga geçiyorum hayatla pekala
Ama bedeli olacak
***
Ya beni as tavana ya urganımı at
Geçmem bu davadan