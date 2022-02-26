Emir Can İğrek

Nalan Şarkı Sözleri
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Sana yanığım ama bu ateşi harlama
Nalan
Dizinin dibi çok güzel yer
Ama yaşayamam ben orda
Sen bahçesin, ben kasırga
Çiçeklerin kopar burda
Yapma Nalan
Ben karşının taksisiyim
Ömrünün 'Hay aksi!'siyim
Olmaz Nalan
Bak, ben yara gibiyim
Gönlünde bi' yara gibiyim
Nalan, sal beni gideyim
Ömründe bi' kara meleğim Nalan
Ben yara gibiyim
Gönlündeki yarayı kapat
N'olur sal beni gideyim
Ömründe bi' kara meleğim Nalan
Sen kıştasın, ben boş soba
Ayakların üşür burda
Yakma Nalan
Sessiz konuş ne olursun
Ayıp olur kahrolursun
Olma Nalan
Bak, ben yara gibiyim
Gönlünde bi' yara gibiyim
Nalan, sal beni gideyim
Ömründe bi' kara meleğim Nalan
Ben yara gibiyim
Gönlündeki yarayı kapat
N'olur sal beni gideyim
Ömründe bi' kara meleğim Nalan
Ben yara gibiyim
Gönlünde bi' yara gibiyim
Nalan, sal beni gideyim
Ömründe bi' kara meleğim Nalan
Ben yara gibiyim
Gönlündeki yarayı kapat
N'olur sal beni gideyim
Ömründe bi' kara lekeyim Nalan