Emir Can İğrek

Sana yanığım ama bu ateşi harlama Nalan Dizinin dibi çok güzel yer Ama yaşayamam ben orda Sen bahçesin, ben kasırga Çiçeklerin kopar burda Yapma Nalan Ben karşının taksisiyim Ömrünün 'Hay aksi!'siyim Olmaz Nalan Bak, ben yara gibiyim Gönlünde bi' yara gibiyim Nalan, sal beni gideyim Ömründe bi' kara meleğim Nalan Ben yara gibiyim Gönlündeki yarayı kapat N'olur sal beni gideyim Ömründe bi' kara meleğim Nalan Sen kıştasın, ben boş soba Ayakların üşür burda Yakma Nalan Sessiz konuş ne olursun Ayıp olur kahrolursun Olma Nalan Bak, ben yara gibiyim Gönlünde bi' yara gibiyim Nalan, sal beni gideyim Ömründe bi' kara meleğim Nalan Ben yara gibiyim Gönlündeki yarayı kapat N'olur sal beni gideyim Ömründe bi' kara meleğim Nalan Ben yara gibiyim Gönlünde bi' yara gibiyim Nalan, sal beni gideyim Ömründe bi' kara meleğim Nalan Ben yara gibiyim Gönlündeki yarayı kapat N'olur sal beni gideyim Ömründe bi' kara lekeyim Nalan