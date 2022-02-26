Nice Yıllara Şarkı Sözleri
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Emir Can İğrek
Nice Yıllara
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Çıkar her yol duvarlara
Verip el kol kapanlara
"Adam olmaz." diyenlere rağmen
İnsan olma yolunda
Kovalarken hayatımı
Yakalandım sana bi' an
Ne güzelsin ama
Fotoğrafta görebiliyorum artık
***
Bir saman sarısı, bir duman karası
Anladım ama zor oldu anlaması
Artık eski hayatıma dönüşüm yok
Ben deniz olsam da sen Ankara'sın
Bir saman sarısı, bir duman karası
Anladım ama zor oldu anlaması
Artık eski hayatıma dönüşüm yok
Ben deniz olsam da sen Ankara'sın
***
Aklım yok delirmeye
Varlığım yok yok olmaya
Saklım gizlim ortada
Her şey apaçık karşında
Masumsun, hep öyle kal
"Aşklar hep yalan dolan"
Diye bir şarkı söyledi
Yıldızlar hep başucundan
***
Bir saman sarısı, bir duman karası
Anladım ama zor oldu anlaması
Artık eski hayatıma dönüşüm yok
Ben deniz olsam da sen Ankara'sın
Bir saman sarısı, bir duman karası
Anladım ama zor oldu anlaması
Artık eski hayatıma dönüşüm yok
Ben deniz olsam da sen Ankara'sın
-
Kim bilir kaçıncı arayışım bu
Benden kaçan mutluluğumu
Nerede belli değil
***
Kim bilir kaçıncı arayışım bu
Kaybettim her bulduğumu
Kader bana dost değil
***
Ağla, ağla halime
Gülme, kapat gözlerini
Görme, tek bir söz söyleme
***
Ağla, ağla halime
Gülme, kapat gözlerini
Görme, tek bir söz söyleme
***
Yok mu bir soru sormayan
Yarını olmayan
Güneşi doğmayan
Bir yolun yolcusuyum, dokunma
***
Ağla, ağla halime
Gülme, kapat gözlerini
Görme, tek bir söz söyleme
***
Sanki bir yangın içimde
Külleri savrulan
Yakılan, yıkılan dünyamda
Artık bir yer yok bana
****
Ağla, ağla halime
Gülme, kapat gözlerini
Görme, tek bir söz söyleme
***
Ağla, ağla halime
Gülme, kapat gözlerini
Görme, tek bir söz söyleme
***
Ağla, ağla halime
Gülme, kapat gözlerini
Görme, tek bir söz söyleme.
-
Kalınca sebepsiz, bir başıma
Hatıralar beynimde dans ediyor
Günahlarım dizilip bir bir karşıma
Sanki birer birer intikam alıyor
***
Yüreğimden zincire vurulmuşum
Anılar her bir halkayı bağlıyor
Ben duygularımın esiri olmuşum
Hatalar yalan duygularda başlıyor
***
Sen de benim hatalarımdan birisin
Sen en büyük günahların bedelisin
Senin için harcanan zamana yazık
Sen en güzel duyguların katilisin
***
Sen de benim hatalarımdan birisin
Sen en büyük günahların bedelisin
Senin için harcanan zamana yazık
Sen en güzel duyguların katilisin
***
İstemem senin
Ne sevgini, ne kendini
İstemem ben bu hayatın
Sözüm ona pembe rengini
***
İstemem senin
Ne sevgini, ne kendini
İstemem ben bu hayatın
Sözüm ona pembe rengini
***
Sen de benim hatalarımdan birisin
Sen en büyük günahların bedelisin
Senin için harcanan zamana yazık
Sen en güzel duyguların katilisin
***
Sen de benim hatalarımdan birisin
Sen en büyük günahların bedelisin
Senin için harcanan zamana yazık
Sen en güzel duyguların katilisin
***
Sen en güzel duyguların katilisin
Sen en güzel duyguların katilisin
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