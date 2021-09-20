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7/24 Dinle Emircan İğrek Tenha
Tenha

Tenha

16 Parça | 50:44

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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Tenha

Emircan İğrek 03:20
02

Nalan

Emircan İğrek 03:28
03

Zemin

Emircan İğrek 02:56
04

Çiftetelli

Emircan İğrek 02:11
05

İntihaşk

Emircan İğrek 03:12
06

Kor

Emircan İğrek 03:03
07

Beyaz Skandalım

Emircan İğrek 03:35
08

Saman Sarısı

Emircan İğrek 02:35
09

Memur

Emircan İğrek 02:44

...

KAPAT
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