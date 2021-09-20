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7/24 Dinle
Emircan İğrek
Tenha
Tenha
16 Parça | 50:44
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01
Tenha
Emircan İğrek
03:20
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02
Nalan
Emircan İğrek
03:28
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03
Zemin
Emircan İğrek
02:56
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04
Çiftetelli
Emircan İğrek
02:11
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05
İntihaşk
Emircan İğrek
03:12
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06
Kor
Emircan İğrek
03:03
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07
Beyaz Skandalım
Emircan İğrek
03:35
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08
Saman Sarısı
Emircan İğrek
02:35
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09
Memur
Emircan İğrek
02:44
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