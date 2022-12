Emir Can İğrek

Tüm sürü göç etmiş de Tek başına kalmış kuş gibi kalsan da Yatağın yok, sıcağın yok, kucağın yok Kabul et anayasan bu Büyüt çocukluğunu Otel odalarında Yolcu duraklarında Gittiğin her şehirde unutulmuş bi' yer var İçin burulmuyorsa, yaşamıyorsun asla *** En ücra En tenha Kavgamı anlatıcam sana defalarca Hep aşka, sevdaya Harcanacak bu gönül ömür boyunca *** Tenha Tenha Tenha Tenha Tenha Tenha *** Kabul et oğlum yasan bu Büyüt çocukluğunu Otel odalarında Yolcu duraklarında Gittiğin her şehirde unutulmuş bi' yer var İçin burulmuyorsa, yaşamıyorsun asla *** En ücra En tenha Kavgamı anlatıcam sana defalarca Hep aşka, sevdaya Harcanacak bu gönül ömür boyunca *** Tenha Tenha Tenha Tenha Tenha Tenha