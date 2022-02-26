Emir Can İğrek

Tenha Şarkı Sözleri
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Tüm sürü göç etmiş de
Tek başına kalmış kuş gibi kalsan da
Yatağın yok, sıcağın yok, kucağın yok
Kabul et anayasan bu
Büyüt çocukluğunu
Otel odalarında
Yolcu duraklarında
Gittiğin her şehirde unutulmuş bi' yer var
İçin burulmuyorsa, yaşamıyorsun asla
***
En ücra
En tenha
Kavgamı anlatıcam sana defalarca
Hep aşka, sevdaya
Harcanacak bu gönül ömür boyunca
***
Tenha
Tenha
Tenha
Tenha
Tenha
Tenha
***
Kabul et oğlum yasan bu
Büyüt çocukluğunu
Otel odalarında
Yolcu duraklarında
Gittiğin her şehirde unutulmuş bi' yer var
İçin burulmuyorsa, yaşamıyorsun asla
***
En ücra
En tenha
Kavgamı anlatıcam sana defalarca
Hep aşka, sevdaya
Harcanacak bu gönül ömür boyunca
***
Tenha
Tenha
Tenha
Tenha
Tenha
Tenha