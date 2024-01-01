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7/24 Dinle Ay Dolandı Geceden

Ay Dolandı Geceden Şarkı Sözleri

Emrah Çavaz Ay Dolandı Geceden şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Emrah Çavaz Ay Dolandı Geceden şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ay Dolandı Geceden sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Emrah Çavaz

Emrah Çavaz

Ay Dolandı Geceden

  • Allı Turnam

  • Vur Başını Taşlara

  • Çayır Çimen

  • Ay Dolandı Geceden

  • Kara Kaşlar Kara Gözler

  • Kalenin Bayır Düzü

  • Dere Boyu Kavaklar

  • Gel Gidelim Dosta Gönül

  • Derdim Çoktur

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