Ay Dolandı Geceden Şarkı Sözleri
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Emrah Çavaz
Ay Dolandı Geceden
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Allı turnam, ne gezersin havada
Allı turnam, ne gezersin havada
Devrildi arabam, kaldım burada
Gülüm gülüm, kırıldı kolum
Tutmuyor elim, turnalar hey
***
Ne onmadık kulumuşsum dünyada
Ne onmadık kulumuşsum dünyada
Akşam oldu, allı turnam, dön geri
Gülüm gülüm, kırıldı kolum
Tutmuyor elim, turnalar hey
***
[Nakarat]
Ah gülüm gülüm, yâr gülüm gülüm
Kız gülüm gülüm, turnalar hey
***
[2. Bölüm]
Allı turnam, bizim ele varırsan
Allı turnam, bizim ele varırsan
Şeker söyle, kaymak söyle, bal söyle
-
-
çayır çimen geze geze of
çayır çimen geze geze of
oldum ben bir geveze
kızına gönül verdim
darılma hanım teyze
of nenem of
***
pencereden kuş uçtu of
pencereden kuş uçtu of
yandı yürek tutuştu
yanma yüreğim yanma
ayrılık bize düştü
of nenem of
***
simidimın tablası of
simidimin tablası of
geldi düğün haftası
gelin olacam dıye
nedir bunun tafrası
of nenem of
-
-
Çorum ile Sungurlu'nun arası, arası
Yaktı beni kaşlarının karası aman aman
***
Sende hançer bende gönül yarası, yarası
Ölürüm de vermem seni ellere aman aman
***
İnsafsız seni seni
Öldürdün beni beni
Alırım doymam heri
***
Yedi sene, derde derman, aradım aradım
Demedin ki derde derman bendedir aman aman
***
Evlerine vara gele yol yaptım, yol yaptım
El gızını ben kendime yâr yaptım aman aman
***
İnsafsız seni seni
Öldürdün beni beni
Alırım doymam seni
***
İnsafsız seni seni
Öldürdün beni beni
Alırım doymam heri
-
Kalenin bayır düzü
Mevlam ayırdı bizi
Annenin aklı olsa
Evlendirirdi bizi
Annenin aklı olsa
Evlendirirdi bizi
***
Kapıdan, bacadan
Kapıdan, bacadan kaç da gel
Annene danış da gel
Eğer annen vermezse
Al bohçanı kaç da gel
***
Hopa şina şinanay şinanay nay
Hopa şina şinanay şinanay nay
Hopa şina şinanay şinanay nay
Hopa şina şinanay şinanay nay
***
Çarşıdan aldım bakır
Yosmam gözlerin çakır
O güzel gözlerine
Kurban olsun bu fakir
O güzel gözlerine
Kurban olsun bu fakir
***
Kapıdan, bacadan
Kapıdan, bacadan kaç da gel
Annene danış da gel
Eğer annen vermezse
Al bohçanı kaç da gel
***
Hopa şina şinanay şinanay nay
Hopa şina şinanay şinanay nay
Hopa şina şinanay şinanay nay
Hopa şina şinanay şinanay nay
***
Kaleden iniyordum
Çağırsan dönüyordum
Aşkınla kibrit oldum
Üflesen sönüyordum
Aşkınla kibrit oldum
Üflesen sönüyordum
***
Kapıdan, bacadan
Kapıdan, bacadan kaç da gel
Annene danış da gel
Annen bana vermezse
Al bohçanı kaç da gel
***
Hopa şina şinanay şinanay nay
Hopa şina şinanay şinanay nay
Hopa şina şinanay şinanay nay
Hopa şina şinanay şinanay nay
Hopa şina şinanay şinanay nay
Hopa şina şinanay şinanay nay
-
Dere boyu kavaklar
Dere boyu kavaklar
Açtı yeşil yapraklar
Açtı yeşil yapraklar
***
Ben o yare doymadım
Ben o yare doymadım
Doysun kara topraklar
Doysun kara topraklar
***
Ağam kızı Çeçen kızı sen allar giy ben kırmızı
Çıkalım dağların başına sen gül topla ben nergizi
***
Hadi gülüm yandan yandan yandan
Biz korkmayız ondan bundan
Biz korkmayız ondan bundan
***
Hadi gülüm yandan yandan yandan
Biz korkmayız ondan bundan
Biz korkmayız ondan bundan
***
Asmadan gel asmadan
Asmadan gel asmadan
Fistan giyinmiş basmadan
Fistan giyinmiş basmadan
***
Kalk gidelim sevdigim
Kalk gidelim sevdiğim
Devriyeler basmadan
Devriyeler basmadan
***
Agam kızı Çeçen kızı sen allar giy ben kırmızı
Çıkalım dağların başına sen gül topla ben nergizi
***
Hadi gülüm yandan yandan yandan
Biz korkmayız ondan bundan
Biz korkmayız ondan bundan
***
Hadi gülüm yandan yandan yandan
Biz korkmayız ondan bundan
Biz korkmayız ondan bundan
***
Oy bulancak bulancak
Oy bulancak bulancak
Bu iş nasıl olacak?
Bu iş nasıl olacak?
***
Biz erkeklerin günahı
Biz erkeklerin günahı
Kız sizlerden sorulacak
Kız sizlerden sorulacak
***
Ağam kızı Çeçen kızı sen allar giy ben kırmızı
Çıkalım dağların başına sen gül topla ben nergizi
***
Hadi gülüm yandan yandan yandan
Biz korkmayız ondan bundan
Biz korkmayız ondan bundan
Hadi gülüm yandan yandan yandan
Biz korkmayız ondan bundan
Biz korkmayız ondan bundan
***
Hadi gülüm yandan yandan yandan
Biz korkmayız ondan bundan
Biz korkmayız ondan bundan
***
Hadi gülüm yandan yandan yandan
Biz korkmayız ondan bundan
-
Bir kararda durmayalım
Gel gidelim dosta gönül
Hasretinle yanmayalım
Gel gidelim dosta gönül
***
Kılavuz ol gönül bana
Gel gidelim dosttan yana
Canım kurbandır canana
Gel gidelim dosta gönül
***
Kara haberin almadan
Can bedenden ayrılmadan
Azrail bizi bulmadan
Gel gidelim dosta gönül
***
Gerçek murada varalım
Yârin hatırın soralım
Yunus Emre'yi analım
Gel gidelim dosta gönül
-
Derdim çoktur hangisine yanayım?
Derdim çoktur hangisine yanayım?
Yine tazelendi yürek yarası
Ben bu derde nerde derman bulayım?
***
Meğer dost elinden ola çaresi
Ben bu derde nerde derman bulayım?
Efendim efendim benim efendim
Ben bu derde nerde derman bulayım?
***
Meğer dost elinden ola çaresi
Efendim efendim benim efendim
Benim bu derdime derman efendim
***
Türlü donlar giymiş gülden naziktir
Türlü donlar giymiş gülden naziktir
Bülbül cevreyleme güle yazıktır
Çok hasretlik çektim bağrım eziktir
***
Güle güle gelir canlar paresi
Efendim efendim benim efendim
Benim bu derdime derman efendim
Çok hasretlik çektim bağrım eziktir
***
Efendim efendim benim efendim
Benim bu derdime derman efendim
Efendim efendim benim efendim
***
Pir Sultan'ım katı yüksek uçarsın
Pir Sultan'ım katı yüksek uçarsın
Selamsız sabahsız gelir geçersin
Aşk-ı muhabbetten niye kaçarsın?
***
Böyle midir yolumuzun töresi?
Efendim efendim benim efendim
Benim bu derdime derman efendim
Aşk-ı muhabbetten niye kaçarsın?
***
Böyle midir yolumuzun töresi?
Efendim efendim benim efendim
Benim bu derdime derman efendim