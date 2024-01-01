Issız Adam (Orjinal Film Müzikleri) Şarkı Sözleri
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Emrah Çavaz
Issız Adam (Orjinal Film Müzikleri)
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Derdim çoktur hangisine yanayım?
Derdim çoktur hangisine yanayım?
Yine tazelendi yürek yarası
Ben bu derde nerde derman bulayım?
***
Meğer dost elinden ola çaresi
Ben bu derde nerde derman bulayım?
Efendim efendim benim efendim
Ben bu derde nerde derman bulayım?
***
Meğer dost elinden ola çaresi
Efendim efendim benim efendim
Benim bu derdime derman efendim
***
Türlü donlar giymiş gülden naziktir
Türlü donlar giymiş gülden naziktir
Bülbül cevreyleme güle yazıktır
Çok hasretlik çektim bağrım eziktir
***
Güle güle gelir canlar paresi
Efendim efendim benim efendim
Benim bu derdime derman efendim
Çok hasretlik çektim bağrım eziktir
***
Efendim efendim benim efendim
Benim bu derdime derman efendim
Efendim efendim benim efendim
***
Pir Sultan'ım katı yüksek uçarsın
Pir Sultan'ım katı yüksek uçarsın
Selamsız sabahsız gelir geçersin
Aşk-ı muhabbetten niye kaçarsın?
***
Böyle midir yolumuzun töresi?
Efendim efendim benim efendim
Benim bu derdime derman efendim
Aşk-ı muhabbetten niye kaçarsın?
***
Böyle midir yolumuzun töresi?
Efendim efendim benim efendim
Benim bu derdime derman efendim
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Sevilirken bilmedin mi?
Ben söylerken gülmedin mi?
Falımızda hasret var
Ayrılık var, demedim mi?
***
Anlamazdın, anlamazdın
Kadere de inanmazdın
Hani sen acı veren
Kalpsizlerden, olamazdın
***
Dilerim ki mutlu ol sevgilim
Ben olmasam bile, hayat gülsün sana
Günahım boynunda
Ağlayan bir çift göz, bıraktın arkanda
***
Kalbim bomboş kaldı sanma
Acılar geçer zamanla
Aşka tövbe demem ben
Görürsün sevince yeniden
***
Anlamazdın, anlamazdın
Kadere de inanmazdın
Hani sen acı veren
Kalpsizlerden, olamazdın
***
Dilerim ki mutlu ol sevgilim
Ben olmasam bile, hayat gülsün sana
Günahım boynunda
Ağlayan bir çift göz, bıraktın arkanda
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