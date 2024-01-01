Emrah Çavaz

Derdim çoktur hangisine yanayım? Derdim çoktur hangisine yanayım? Yine tazelendi yürek yarası Ben bu derde nerde derman bulayım? *** Meğer dost elinden ola çaresi Ben bu derde nerde derman bulayım? Efendim efendim benim efendim Ben bu derde nerde derman bulayım? *** Meğer dost elinden ola çaresi Efendim efendim benim efendim Benim bu derdime derman efendim *** Türlü donlar giymiş gülden naziktir Türlü donlar giymiş gülden naziktir Bülbül cevreyleme güle yazıktır Çok hasretlik çektim bağrım eziktir *** Güle güle gelir canlar paresi Efendim efendim benim efendim Benim bu derdime derman efendim Çok hasretlik çektim bağrım eziktir *** Efendim efendim benim efendim Benim bu derdime derman efendim Efendim efendim benim efendim *** Pir Sultan'ım katı yüksek uçarsın Pir Sultan'ım katı yüksek uçarsın Selamsız sabahsız gelir geçersin Aşk-ı muhabbetten niye kaçarsın? *** Böyle midir yolumuzun töresi? Efendim efendim benim efendim Benim bu derdime derman efendim Aşk-ı muhabbetten niye kaçarsın? *** Böyle midir yolumuzun töresi? Efendim efendim benim efendim Benim bu derdime derman efendim