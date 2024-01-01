Emrah Çavaz

Kara Kaşlar Kara Gözler Çorum ile Sungurlu'nun arası, arası Yaktı beni kaşlarının karası aman aman *** Sende hançer bende gönül yarası, yarası Ölürüm de vermem seni ellere aman aman *** İnsafsız seni seni Öldürdün beni beni Alırım doymam heri *** Yedi sene, derde derman, aradım aradım Demedin ki derde derman bendedir aman aman *** Evlerine vara gele yol yaptım, yol yaptım El gızını ben kendime yâr yaptım aman aman *** İnsafsız seni seni Öldürdün beni beni Alırım doymam seni *** İnsafsız seni seni Öldürdün beni beni Alırım doymam heri

Allı Turnam Allı turnam, ne gezersin havada Allı turnam, ne gezersin havada Devrildi arabam, kaldım burada Gülüm gülüm, kırıldı kolum Tutmuyor elim, turnalar hey *** Ne onmadık kulumuşsum dünyada Ne onmadık kulumuşsum dünyada Akşam oldu, allı turnam, dön geri Gülüm gülüm, kırıldı kolum Tutmuyor elim, turnalar hey *** [Nakarat] Ah gülüm gülüm, yâr gülüm gülüm Kız gülüm gülüm, turnalar hey *** [2. Bölüm] Allı turnam, bizim ele varırsan Allı turnam, bizim ele varırsan Şeker söyle, kaymak söyle, bal söyle

Çayır Çimen çayır çimen geze geze of çayır çimen geze geze of oldum ben bir geveze kızına gönül verdim darılma hanım teyze of nenem of *** pencereden kuş uçtu of pencereden kuş uçtu of yandı yürek tutuştu yanma yüreğim yanma ayrılık bize düştü of nenem of *** simidimın tablası of simidimin tablası of geldi düğün haftası gelin olacam dıye nedir bunun tafrası of nenem of

Kalenin Bayır Düzü Kalenin bayır düzü Mevlam ayırdı bizi Annenin aklı olsa Evlendirirdi bizi Annenin aklı olsa Evlendirirdi bizi *** Kapıdan, bacadan Kapıdan, bacadan kaç da gel Annene danış da gel Eğer annen vermezse Al bohçanı kaç da gel *** Hopa şina şinanay şinanay nay Hopa şina şinanay şinanay nay Hopa şina şinanay şinanay nay Hopa şina şinanay şinanay nay *** Çarşıdan aldım bakır Yosmam gözlerin çakır O güzel gözlerine Kurban olsun bu fakir O güzel gözlerine Kurban olsun bu fakir *** Kapıdan, bacadan Kapıdan, bacadan kaç da gel Annene danış da gel Eğer annen vermezse Al bohçanı kaç da gel *** Hopa şina şinanay şinanay nay Hopa şina şinanay şinanay nay Hopa şina şinanay şinanay nay Hopa şina şinanay şinanay nay *** Kaleden iniyordum Çağırsan dönüyordum Aşkınla kibrit oldum Üflesen sönüyordum Aşkınla kibrit oldum Üflesen sönüyordum *** Kapıdan, bacadan Kapıdan, bacadan kaç da gel Annene danış da gel Annen bana vermezse Al bohçanı kaç da gel *** Hopa şina şinanay şinanay nay Hopa şina şinanay şinanay nay Hopa şina şinanay şinanay nay Hopa şina şinanay şinanay nay Hopa şina şinanay şinanay nay Hopa şina şinanay şinanay nay

Dere Boyu Kavaklar Dere boyu kavaklar Dere boyu kavaklar Açtı yeşil yapraklar Açtı yeşil yapraklar *** Ben o yare doymadım Ben o yare doymadım Doysun kara topraklar Doysun kara topraklar *** Ağam kızı Çeçen kızı sen allar giy ben kırmızı Çıkalım dağların başına sen gül topla ben nergizi *** Hadi gülüm yandan yandan yandan Biz korkmayız ondan bundan Biz korkmayız ondan bundan *** Hadi gülüm yandan yandan yandan Biz korkmayız ondan bundan Biz korkmayız ondan bundan *** Asmadan gel asmadan Asmadan gel asmadan Fistan giyinmiş basmadan Fistan giyinmiş basmadan *** Kalk gidelim sevdigim Kalk gidelim sevdiğim Devriyeler basmadan Devriyeler basmadan *** Agam kızı Çeçen kızı sen allar giy ben kırmızı Çıkalım dağların başına sen gül topla ben nergizi *** Hadi gülüm yandan yandan yandan Biz korkmayız ondan bundan Biz korkmayız ondan bundan *** Hadi gülüm yandan yandan yandan Biz korkmayız ondan bundan Biz korkmayız ondan bundan *** Oy bulancak bulancak Oy bulancak bulancak Bu iş nasıl olacak? Bu iş nasıl olacak? *** Biz erkeklerin günahı Biz erkeklerin günahı Kız sizlerden sorulacak Kız sizlerden sorulacak *** Ağam kızı Çeçen kızı sen allar giy ben kırmızı Çıkalım dağların başına sen gül topla ben nergizi *** Hadi gülüm yandan yandan yandan Biz korkmayız ondan bundan Biz korkmayız ondan bundan Hadi gülüm yandan yandan yandan Biz korkmayız ondan bundan Biz korkmayız ondan bundan *** Hadi gülüm yandan yandan yandan Biz korkmayız ondan bundan Biz korkmayız ondan bundan *** Hadi gülüm yandan yandan yandan Biz korkmayız ondan bundan

Gel Gidelim Dosta Gönül Bir kararda durmayalım Gel gidelim dosta gönül Hasretinle yanmayalım Gel gidelim dosta gönül *** Kılavuz ol gönül bana Gel gidelim dosttan yana Canım kurbandır canana Gel gidelim dosta gönül *** Kara haberin almadan Can bedenden ayrılmadan Azrail bizi bulmadan Gel gidelim dosta gönül *** Gerçek murada varalım Yârin hatırın soralım Yunus Emre'yi analım Gel gidelim dosta gönül