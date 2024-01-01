Emrah Dinçer

Beni ağlatsan, sever miyim sanıyorsun? Bırakıp gitsen, döner miyim sanıyorsun? Beni böyle yıkamazsın. Yanılıyorsun. Beni böyle yıkamazsın. Beni böyle yıkamazsın. Başka bir yolunu bul. Bana böyle vuramazsın. Beni böyle yıkamazsın. Beni böyle yıkamazsın Başka bir yolunu bul. Bana böyle vuramazsın. *** Bundan böyle güler miyim sanıyorsun? Sözümden dönmem, sıkarım; biliyorsun. Beni böyle yıkamazsın. Yanılıyorsun. Beni böyle yıkamazsın. Beni böyle yıkamazsın. *** Başka bir yolunu bul. Bana böyle vuramazsın. Beni böyle yıkamazsın. Beni böyle yıkamazsın. Başka bir yolunu bul. Bana böyle vuramazsın. *** Beni aldattın; sever miyim sanıyorsun? Sözümden dönmem, sıkarım; biliyorsun. Bundan böyle güler miyim sanıyorsun? Bana derler tek kişilik ordu. Benim yüreğimde bir mavzer... Topunu; doğrulttuğum her yerde, sevgimin gücü ezer geçer. Beni böyle yıkamazsın. Yıkamazsın. Yanılıyorsun.