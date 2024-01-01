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7/24 Dinle İsyanın Sesi

İsyanın Sesi Şarkı Sözleri

Emrah Dinçer İsyanın Sesi şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Emrah Dinçer İsyanın Sesi şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan İsyanın Sesi sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Emrah Dinçer

Emrah Dinçer

İsyanın Sesi

  • Beni böyle yıkamazsın

  • Beni günahsız yere astılar

  • Helal sana

  • Sevda

  • Yanıldın

  • Demedim mi

  • Zalim

  • Sen

  • Ey dost

  • Kan yağıyor

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