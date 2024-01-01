Emrah Dinçer

Her aşkın sonunda bir sürgün yedim. Hayat kavgasında, her gün acıktım. Kader, tokadını küçükken vurdu. Hayatım boyunca hep yokuş çıktım. Kader, tokadını küçükken vurdu. Hayatım boyunca hep yokuş çıktım. Her sabahın seher vakti, umutları yola serdim bugünlere gelmek için. Harcanmış bir ömür verdim; gençliğimi yola serdim bugünlere gelmek için. *** Tek sabıkamı ben aşktan yedim; beni günahsız yere astılar. Katilimi kimseler bulup gelmedi. Suçlular, sırra kadem bastılar. Tek sabıkamı ben aşktan yedim; beni günahsız yere astılar. Katilimi kimseler bulup gelmedi. Suçlular, sırra kadem bastılar. Beni günahsız yere astılar. *** Her aşkın sonunda bir sürgün yedim. Hayat kavgasında, her gün acıktım. Kader, tokadını küçükken vurdu. Hayatım boyunca hep yokuş çıktım. Kader, tokadını küçükken vurdu. Hayatım boyunca hep yokuş çıktım. Her sabahın seher vakti, umutları yola serdim bugünlere gelmek için. Harcanmış bir ömür verdim; gençliğimi yola serdim bugünlere gelmek için. *** Tek sabıkamı ben aşktan yedim; beni günahsız yere astılar. Katilimi kimseler bulup gelmedi. Suçlular, sırra kadem bastılar. Tek sabıkamı ben aşktan yedim; beni günahsız yere astılar. Katilimi kimseler bulup gelmedi. Suçlular, sırra kadem bastılar. Beni günahsız yere astılar. *** Kurşundan sert konuşurum, bilirsin. Kalbimdeki izler, kahpeliğin izleridir. Tek sabıkamı aşktan yemişim. Azrail'le dost olmuşum ben. Suçlular, sırra kadem basmışlar. Beni günahsız yere asmışlar. *** Tek sabıkamı ben aşktan yedim; beni günahsız yere astılar. Katilimi kimseler bulup gelmedi. Suçlular, sırra kadem bastılar. Tek sabıkamı ben aşktan yedim; beni günahsız yere astılar. Katilimi kimseler bulup gelmedi. Suçlular, sırra kadem bastılar. Beni günahsız yere astılar.

Beni ağlatsan, sever miyim sanıyorsun? Bırakıp gitsen, döner miyim sanıyorsun? Beni böyle yıkamazsın. Yanılıyorsun. Beni böyle yıkamazsın. Beni böyle yıkamazsın. Başka bir yolunu bul. Bana böyle vuramazsın. Beni böyle yıkamazsın. Beni böyle yıkamazsın Başka bir yolunu bul. Bana böyle vuramazsın. *** Bundan böyle güler miyim sanıyorsun? Sözümden dönmem, sıkarım; biliyorsun. Beni böyle yıkamazsın. Yanılıyorsun. Beni böyle yıkamazsın. Beni böyle yıkamazsın. *** Başka bir yolunu bul. Bana böyle vuramazsın. Beni böyle yıkamazsın. Beni böyle yıkamazsın. Başka bir yolunu bul. Bana böyle vuramazsın. *** Beni aldattın; sever miyim sanıyorsun? Sözümden dönmem, sıkarım; biliyorsun. Bundan böyle güler miyim sanıyorsun? Bana derler tek kişilik ordu. Benim yüreğimde bir mavzer... Topunu; doğrulttuğum her yerde, sevgimin gücü ezer geçer. Beni böyle yıkamazsın. Yıkamazsın. Yanılıyorsun.