Emrah Dinçer

Her aşkın sonunda bir sürgün yedim. Hayat kavgasında, her gün acıktım. Kader, tokadını küçükken vurdu. Hayatım boyunca hep yokuş çıktım. Kader, tokadını küçükken vurdu. Hayatım boyunca hep yokuş çıktım. Her sabahın seher vakti, umutları yola serdim bugünlere gelmek için. Harcanmış bir ömür verdim; gençliğimi yola serdim bugünlere gelmek için. *** Tek sabıkamı ben aşktan yedim; beni günahsız yere astılar. Katilimi kimseler bulup gelmedi. Suçlular, sırra kadem bastılar. Tek sabıkamı ben aşktan yedim; beni günahsız yere astılar. Katilimi kimseler bulup gelmedi. Suçlular, sırra kadem bastılar. Beni günahsız yere astılar. *** Her aşkın sonunda bir sürgün yedim. Hayat kavgasında, her gün acıktım. Kader, tokadını küçükken vurdu. Hayatım boyunca hep yokuş çıktım. Kader, tokadını küçükken vurdu. Hayatım boyunca hep yokuş çıktım. Her sabahın seher vakti, umutları yola serdim bugünlere gelmek için. Harcanmış bir ömür verdim; gençliğimi yola serdim bugünlere gelmek için. *** Tek sabıkamı ben aşktan yedim; beni günahsız yere astılar. Katilimi kimseler bulup gelmedi. Suçlular, sırra kadem bastılar. Tek sabıkamı ben aşktan yedim; beni günahsız yere astılar. Katilimi kimseler bulup gelmedi. Suçlular, sırra kadem bastılar. Beni günahsız yere astılar. *** Kurşundan sert konuşurum, bilirsin. Kalbimdeki izler, kahpeliğin izleridir. Tek sabıkamı aşktan yemişim. Azrail'le dost olmuşum ben. Suçlular, sırra kadem basmışlar. Beni günahsız yere asmışlar. *** Tek sabıkamı ben aşktan yedim; beni günahsız yere astılar. Katilimi kimseler bulup gelmedi. Suçlular, sırra kadem bastılar. Tek sabıkamı ben aşktan yedim; beni günahsız yere astılar. Katilimi kimseler bulup gelmedi. Suçlular, sırra kadem bastılar. Beni günahsız yere astılar.