Emrah Karaca

Gecenin nemi mi düşmüş gözlerine? Ne olur ıslak ıslak bakma öyle Gecenin nemi mi düşmüş gözlerine? *** Ne olur ıslak ıslak bakma öyle *** Saçını dök sineme, derdini söyle Yeter ki ıslak ıslak bakma öyle Saçını dök sineme, derdini söyle Yeter ki ıslak ıslak bakma öyle *** Sürerim buluttan tarlaları Yağmurlar ekerim göğün göğsüne Güneşte demlerim senin çayını Yüreğimden süzer öyle veririm *** Ben feleğin şu çarkına çomak sokarım Ben feleğin tekerine çomak sokarım Yeter ki ıslak ıslak bakma öyle Ne olur ıslak ıslak bakma öyle *** Sürerim buluttan tarlaları Yağmurlar ekerim göğün göğsüne Güneşte demlerim senin çayını Yüreğimden süzer öyle veririm *** Ben feleğin şu çarkına çomak sokarım Ben feleğin tekerine çomak sokarım Yeter ki ıslak ıslak bakma öyle Ne olur ıslak ıslak bakma öyle *** Yeter ki ıslak ıslak bakma öyle Ne olur ıslak ıslak bakma Bakma Bakma Bakma öyle

Bana yolun seç diyorlar Bozuk yolu seçer miyim Eğri eğri, doğru doğru *** Seçemezsen geç diyorlar Ben yolumdan geçer miyim Eğri eğri, doğru doğru Kimi batı, kimi doğu *** Kuzey güney hepsi doğru Kim seçer ki bozuk yolu Eğri eğri, doğru doğru Benim yolum bana doğru *** Hiç yolumdan döner miyim Eğri eğri, doğru doğru Eğri büğrü ama yine de doğru *** Bana yarin seç diyorlar Vefasız yar seçer miyim Eğri eğri, doğru doğru *** Seçemezsen geç diyorlar Geç desen de geçer miyim Eğri eğri, doğru doğru *** Kimi tatlı buğday tenli Kimi mahmur dudu dilli Kimi esmer nokta benli Eğri eğri, doğru doğru *** Ben bulmuşum nazlı yari Geç desen de geçer miyim Eğri eğri, doğru doğru Eğri büğrü ama yine de doğru *** Eğri eğri, doğru doğru Eğri büğrü ama yine de doğru *** Sevdiğini al diyorlar Alsan bile yar yeter mi Eğri eğri, doğru doğru *** Var yoluna git diyorlar Bir yol ile iş biter mi Eğri eğri, doğru doğru *** Bir karış da toprak gerek Üstüne ev kurulmalı Yar içinde oturmalı Eğri eğri, doğru doğru *** Barış demek toprak demek Ben kendimi verir miyim Eğri eğri, doğru doğru Eğri büğrü ama yine de doğru *** Barış demek toprak demek Ben kendimi verir miyim Eğri eğri, doğru doğru Eğri büğrü ama yine de doğru *** Eğri eğri, doğru doğru Eğri büğrü ama yine de doğru *** Eğri eğri, doğru doğru Eğri büğrü ama yine de doğru *** Eğri eğri, doğru doğru Eğri büğrü ama yine de doğru *** Eğri eğri, doğru doğru Eğri büğrü ama yine de doğru