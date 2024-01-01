Derin Mevzu Şarkı Sözleri
Emrah Keskin Derin Mevzu şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Emrah Keskin Derin Mevzu şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Derin Mevzu sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Oriparso arti vare
Çimi veri çariç paşa
Miyodrini miçpu tudo
Gorti rugo masriç paşa
Miyodrini miçputudo
Gorti rugo masriç paşa
Miyotrini miçputudo
Dido do nanita
Huriyadas çimanrasu
Sıkanimamilas makikina
Kankaleşa kankomile
Vaşilebu taşirina
Kankaleşa kankomile
Gorti rugo masriç paşa
Kankaleşa kankomile
Dido do nanita
Nanino dido
Didonana dido
Dido nana dido dido nanina
Nanina dido odo dido odo
Dido odo nanita
Dido odo dido odo
Dido do nanita
***
Oriparso arti vare
Çimi veri çariç paşa
Miyodrini miçpu tudo
Gorti rugo masriç paşa
***
Miyodrini miçputudo
Gorti rugo masriç paşa
Miyotrini miçputudo
Dido do nanita
***
Nanina dido dido anam dido
Dido babam dido dido nanina
***
Nanina dido odo dido odo
Dido odo nanita
Dido odo dido odo dido nanita
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SENI DÜN GECE ARAYAN BENDIM
HANI SESINI DINLEYIP KAPATMI$TIM YA
ÖZLEDIGIM ICIN ARADIM SENI
SESINI DUYDUM YA BU BANA YETER YAR
***
KARŞI KOYAMADIGIM BIRSEY VAR SENDE
RESMINI GÖRDÜMDE DAYANAMADIM
***
AF DILEMESI GEREKIRKEN SEN
AFFINA SIĞINAN BEN OLDUM ISTE
YEMINLER EDIP BITIRDIM DERKEN
DAHA ÖNCE ARAYAN BEN OLDUM
***
ZALIMSIN AMA LAZIMSIN BANA
HAINSIN AMA ZAAFIMSIN ANLA
-
Derin Mevzu aslında bizim aşkımız
Yedi günlük haftada iki gün barışığız
Derin Mevzu aslında bizim aşkımız
Yedi günlük haftada bir dargın bir barışığız
***
Ah pişmanlık bir yere kadar
Her askta bir zavallı var
Bence sen biraz otur düşün
Elimde Mahkeme kararı var
***
Bak ben deliyim efendi ol!
Al işte sana başka bir yol!
Ya Simdi benim pesimi bırak!!
Yada git güzel bir tedavi ol!!!!
-
Hayırsız yârim
Ner'den çıktın benim karşıma?
Aşkın bütün yükünü
Yükledin benim başıma
***
Hayatımı mahvettin
Bakmadın gözyaşıma
İnsan böyle mi yapar
Hayat arkadaşına?
***
Bilmedin, bilmedin büyük aşkımı
Boş yere harcadım gözyaşımı
Bilmedin, bilmedin büyük aşkımı
Boş yere harcadım gözyaşımı
***
Sevgi yok sende, vefasızsın
Sevgi yok sende, vefasızsın
***
Hiç sevgi yokmuş sende
Yıktın bütün dünyamı
Senin gibi zalime
Boşa verdim sevdamı
***
İnanmam artık aşka
Boşa yandım yıllarca
Çaresiz bu dertleri
Aşk getirdi başıma
***
Görmedin, görmedin seni seveni
Bilmedin, bilmedin kıymet bileni
Görmedin, görmedin seni seveni
Bilmedin, bilmedin kıymet bileni
***
Sevgi yok sende, vefasızsın
Sevgi yok sende, vefasızsın
-
Beni Bir Kez Kandırırsın
İkincisi Asla Olmaz
Oyuncusun Helal Olsun
Ama Böyle Kalp Kırılmaz
***
Alma Mazlumun Ahini
Çıkar Aheste Aheste
***
Gerçek Yüzün Belli Oldu
Sen Allah'tan Af Dile
***
Senin Geçmişin Karanlık
Beni Herkes Biliyor
Adını Defterden Sildim
Çünkü Öyle İcap Ediyor
-
Kaldı mı Gönülden Duyan Feryadı
Gelmeyecek mi Gençliğimin Baharı
***
Sensiz Tadamadım Ne Geceyi Ne Sabahı
Dön Gel, Dön Gel, Sen Aşkım
Dön Gel, Dön Gel, Sen Aşkım
***
Sigaram Gibisin,
Dudağımda İsmin,
Çekdikçe Dumanda,
Canlanır Cismin....
-
İçime doluyor sonsuz bir hüzün
Nedendir bilemem gece olunca
Aklıma geliyor o güzel yüzün
Bir garip olurum gece olunca
***
Karanlık gizliyor gözyaşlarımı
Kimseler bilmiyor acılarımı
Hayalin kaçırır uykularımı
sessizce ağlarım gece olunca
***
Son sözün çınlıyor kulaklarımda
Kalbimde feryatsın gece olunca
Sevmedim hiç neden böyle seveni
İçimde sızlarsın gece olunca
***
Karanlık gizliyor gözyaşlarımı
Kimseler bilmiyor acılarımı
Hayalin kaçırır uykularımı
Sessizce ağlarım gece olunca
-
Ağlama ne olur sen
Acıyı gel bende gör
Elveda derken sana
İsyanım var olanlara
****
Seninle olduğum gün
Kopamam bir kez daha
Bilirsin çok çılgınım
Bir sana kıyamadım
****
Üzülme üzülme
Seni ağlarken görmek zordur gönlüme
Üzülme üzülme
Aşığım seviyorum bende
****
Üzülme üzülme
****
Unutmam ayrılık var diye
Üzülme üzülme
Aşığım seviyorum bende
****
Seninle olduğum gün
Kopamam bir kez daha
Bilirsin çok çılgınım
Bir sana kıyamadım
****
Üzülme üzülme
Seni ağlarken görmek zordur gönlüme
Üzülme üzülme
Aşığım seviyorum bende
Üzülme üzülme
Unutmam ayrılık var diye
Üzülme üzülme
Aşığım seviyorum bende
-
Oriparso arti vare
Çimi veri çariç paşa
Miyodrini miçpu tudo
Gorti rugo masriç paşa
Miyodrini miçputudo
Gorti rugo masriç paşa
Miyotrini miçputudo
Dido do nanita
Huriyadas çimanrasu
Sıkanimamilas makikina
Kankaleşa kankomile
Vaşilebu taşirina
Kankaleşa kankomile
Gorti rugo masriç paşa
Kankaleşa kankomile
Dido do nanita
Nanino dido
Didonana dido
Dido nana dido dido nanina
Nanina dido odo dido odo
Dido odo nanita
Dido odo dido odo
Dido do nanita
***
Oriparso arti vare
Çimi veri çariç paşa
Miyodrini miçpu tudo
Gorti rugo masriç paşa
***
Miyodrini miçputudo
Gorti rugo masriç paşa
Miyotrini miçputudo
Dido do nanita
***
Nanina dido dido anam dido
Dido babam dido dido nanina
***
Nanina dido odo dido odo
Dido odo nanita
Dido odo dido odo dido nanita