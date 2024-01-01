İnanmam Artık Şarkı Sözleri
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Emrah Keskin
İnanmam Artık
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Hayırsız yârim
Ner'den çıktın benim karşıma?
Aşkın bütün yükünü
Yükledin benim başıma
***
Hayatımı mahvettin
Bakmadın gözyaşıma
İnsan böyle mi yapar
Hayat arkadaşına?
***
Bilmedin, bilmedin büyük aşkımı
Boş yere harcadım gözyaşımı
Bilmedin, bilmedin büyük aşkımı
Boş yere harcadım gözyaşımı
***
Sevgi yok sende, vefasızsın
Sevgi yok sende, vefasızsın
***
Hiç sevgi yokmuş sende
Yıktın bütün dünyamı
Senin gibi zalime
Boşa verdim sevdamı
***
İnanmam artık aşka
Boşa yandım yıllarca
Çaresiz bu dertleri
Aşk getirdi başıma
***
Görmedin, görmedin seni seveni
Bilmedin, bilmedin kıymet bileni
Görmedin, görmedin seni seveni
Bilmedin, bilmedin kıymet bileni
***
Sevgi yok sende, vefasızsın
Sevgi yok sende, vefasızsın