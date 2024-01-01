Emrah Keskin

Sigaram Gibisin Kaldı mı Gönülden Duyan Feryadı Gelmeyecek mi Gençliğimin Baharı *** Sensiz Tadamadım Ne Geceyi Ne Sabahı Dön Gel, Dön Gel, Sen Aşkım Dön Gel, Dön Gel, Sen Aşkım *** Sigaram Gibisin, Dudağımda İsmin, Çekdikçe Dumanda, Canlanır Cismin....

Zaafımsın SENI DÜN GECE ARAYAN BENDIM HANI SESINI DINLEYIP KAPATMI$TIM YA ÖZLEDIGIM ICIN ARADIM SENI SESINI DUYDUM YA BU BANA YETER YAR *** KARŞI KOYAMADIGIM BIRSEY VAR SENDE RESMINI GÖRDÜMDE DAYANAMADIM *** AF DILEMESI GEREKIRKEN SEN AFFINA SIĞINAN BEN OLDUM ISTE YEMINLER EDIP BITIRDIM DERKEN DAHA ÖNCE ARAYAN BEN OLDUM *** ZALIMSIN AMA LAZIMSIN BANA HAINSIN AMA ZAAFIMSIN ANLA

Derin Mevzu Derin Mevzu aslında bizim aşkımız Yedi günlük haftada iki gün barışığız Derin Mevzu aslında bizim aşkımız Yedi günlük haftada bir dargın bir barışığız *** Ah pişmanlık bir yere kadar Her askta bir zavallı var Bence sen biraz otur düşün Elimde Mahkeme kararı var *** Bak ben deliyim efendi ol! Al işte sana başka bir yol! Ya Simdi benim pesimi bırak!! Yada git güzel bir tedavi ol!!!!

İnanmam Artık Hayırsız yârim Ner'den çıktın benim karşıma? Aşkın bütün yükünü Yükledin benim başıma *** Hayatımı mahvettin Bakmadın gözyaşıma İnsan böyle mi yapar Hayat arkadaşına? *** Bilmedin, bilmedin büyük aşkımı Boş yere harcadım gözyaşımı Bilmedin, bilmedin büyük aşkımı Boş yere harcadım gözyaşımı *** Sevgi yok sende, vefasızsın Sevgi yok sende, vefasızsın *** Hiç sevgi yokmuş sende Yıktın bütün dünyamı Senin gibi zalime Boşa verdim sevdamı *** İnanmam artık aşka Boşa yandım yıllarca Çaresiz bu dertleri Aşk getirdi başıma *** Görmedin, görmedin seni seveni Bilmedin, bilmedin kıymet bileni Görmedin, görmedin seni seveni Bilmedin, bilmedin kıymet bileni *** Sevgi yok sende, vefasızsın Sevgi yok sende, vefasızsın

Dido Oriparso arti vare Çimi veri çariç paşa Miyodrini miçpu tudo Gorti rugo masriç paşa Miyodrini miçputudo Gorti rugo masriç paşa Miyotrini miçputudo Dido do nanita Huriyadas çimanrasu Sıkanimamilas makikina Kankaleşa kankomile Vaşilebu taşirina Kankaleşa kankomile Gorti rugo masriç paşa Kankaleşa kankomile Dido do nanita Nanino dido Didonana dido Dido nana dido dido nanina Nanina dido odo dido odo Dido odo nanita Dido odo dido odo Dido do nanita *** Oriparso arti vare Çimi veri çariç paşa Miyodrini miçpu tudo Gorti rugo masriç paşa *** Miyodrini miçputudo Gorti rugo masriç paşa Miyotrini miçputudo Dido do nanita *** Nanina dido dido anam dido Dido babam dido dido nanina *** Nanina dido odo dido odo Dido odo nanita Dido odo dido odo dido nanita

Öyle İcap Ediyor Beni Bir Kez Kandırırsın İkincisi Asla Olmaz Oyuncusun Helal Olsun Ama Böyle Kalp Kırılmaz *** Alma Mazlumun Ahini Çıkar Aheste Aheste *** Gerçek Yüzün Belli Oldu Sen Allah'tan Af Dile *** Senin Geçmişin Karanlık Beni Herkes Biliyor Adını Defterden Sildim Çünkü Öyle İcap Ediyor

Gece Olunca İçime doluyor sonsuz bir hüzün Nedendir bilemem gece olunca Aklıma geliyor o güzel yüzün Bir garip olurum gece olunca *** Karanlık gizliyor gözyaşlarımı Kimseler bilmiyor acılarımı Hayalin kaçırır uykularımı sessizce ağlarım gece olunca *** Son sözün çınlıyor kulaklarımda Kalbimde feryatsın gece olunca Sevmedim hiç neden böyle seveni İçimde sızlarsın gece olunca *** Karanlık gizliyor gözyaşlarımı Kimseler bilmiyor acılarımı Hayalin kaçırır uykularımı Sessizce ağlarım gece olunca

Üzülme Ağlama ne olur sen Acıyı gel bende gör Elveda derken sana İsyanım var olanlara **** Seninle olduğum gün Kopamam bir kez daha Bilirsin çok çılgınım Bir sana kıyamadım **** Üzülme üzülme Seni ağlarken görmek zordur gönlüme Üzülme üzülme Aşığım seviyorum bende **** Üzülme üzülme **** Unutmam ayrılık var diye Üzülme üzülme Aşığım seviyorum bende **** Seninle olduğum gün Kopamam bir kez daha Bilirsin çok çılgınım Bir sana kıyamadım **** Üzülme üzülme Seni ağlarken görmek zordur gönlüme Üzülme üzülme Aşığım seviyorum bende Üzülme üzülme Unutmam ayrılık var diye Üzülme üzülme Aşığım seviyorum bende