Acılar Şarkı Sözleri
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Bana bir şans tanımadı
Mutluluğu tattırmadı
Bu yakamı bırakmadı
Acılar, acılar
***
Sanki benimle doğmuşlar
Sanki benimle var olmuşlar
Ümitlerimi hayallerimi
Acımadan yıkmışlar
Ümitlerimi hayallerimi
Derdiler yıkmışlar
***
Acılar içinde öldürür beni
Acılar gönlünde yaşatmaz beni
Ah acılar, gidin acılar
(Ah acılar, gidin acılar)
***
Gözlerimi güldürmüyor
Rahat yüzü göstermiyor
Yaşamayı sevdirmiyor
Ah acılar, gidin acılar
(Ah acılar, gidin acılar)
***
Sanki benimle doğmuşlar
Sanki benimle var olmuşlar
Ümitlerimi hayallerimi
Acımadan yıkmışlar
Ümitlerimi hayallerimi
Derdiler yıkmışlar
***
Acılar içinde öldürür beni
Acılar gönlünde yaşatmaz beni
Ah acılar, gidin acılar
(Ah acılar, gidin acılar)