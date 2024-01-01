Bana bir şans tanımadı Mutluluğu tattırmadı Bu yakamı bırakmadı Acılar, acılar *** Sanki benimle doğmuşlar Sanki benimle var olmuşlar Ümitlerimi hayallerimi Acımadan yıkmışlar Ümitlerimi hayallerimi Derdiler yıkmışlar *** Acılar içinde öldürür beni Acılar gönlünde yaşatmaz beni Ah acılar, gidin acılar (Ah acılar, gidin acılar) *** Gözlerimi güldürmüyor Rahat yüzü göstermiyor Yaşamayı sevdirmiyor Ah acılar, gidin acılar (Ah acılar, gidin acılar) *** Sanki benimle doğmuşlar Sanki benimle var olmuşlar Ümitlerimi hayallerimi Acımadan yıkmışlar Ümitlerimi hayallerimi Derdiler yıkmışlar *** Acılar içinde öldürür beni Acılar gönlünde yaşatmaz beni Ah acılar, gidin acılar (Ah acılar, gidin acılar)