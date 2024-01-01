Acilardayim Şarkı Sözleri
Emrah Acilardayim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Emrah Acilardayim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Acilardayim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Yalvarırım, gitme dur, dur dinle
Ben sensiz yaşayamam ki
Hani ben senindim, ben herşeyindim
Sensizlik kahreder, dayanamam ki
***
Ellerim tutmaz ki sensiz
Gözlerim görmez ki sensiz
Şimdiden başladı dertler
Acılardayım
***
Bu ömür geçmez ki sensiz
Bu gönül durmaz ki sensiz
Gitmeden yıkıldı dünyam
Acılardayım
***
Ellerim tutmaz ki sensiz
Gözlerim görmez ki sensiz
Şimdiden başladı dertler
Acılardayım
***
Bu ömür geçmez ki sensiz
Bu gönül durmaz ki sensiz
Gitmeden yıkıldı dünyam
Acılardayım
***
Ölesiye seven bu kalbimi
Ne olur, kırıp da gitme
Varlığın ödüldür, yokluğun keder
Küçücük dünyamı yıkıp da gitme
***
Ellerim tutmaz ki sensiz
Gözlerim görmez ki sensiz
Şimdiden başladı dertler
Acılardayım
***
Bu ömür geçmez ki sensiz
Bu gönül durmaz ki sensiz
Gitmeden yıkıldı dünyam
Acılardayım
***
Ellerim tutmaz ki sensiz
Gözlerim görmez ki sensiz
Şimdiden başladı dertler
Acılardayım
***
Bu ömür geçmez ki sensiz
Bu gönül durmaz ki sensiz
Gitmeden yıkıldı dünyam
Acılardayım
***
Ellerim tutmaz ki sensiz
Gözlerim görmez ki sensiz
Şimdiden başladı dertler
Acılardayım
***
Bu ömür geçmez ki sensiz
Bu gönül durmaz ki sensiz
Gitmeden yıkıldı dünyam
Acılardayım