Yalvarırım, gitme dur, dur dinle Ben sensiz yaşayamam ki Hani ben senindim, ben herşeyindim Sensizlik kahreder, dayanamam ki *** Ellerim tutmaz ki sensiz Gözlerim görmez ki sensiz Şimdiden başladı dertler Acılardayım *** Bu ömür geçmez ki sensiz Bu gönül durmaz ki sensiz Gitmeden yıkıldı dünyam Acılardayım *** Ellerim tutmaz ki sensiz Gözlerim görmez ki sensiz Şimdiden başladı dertler Acılardayım *** Bu ömür geçmez ki sensiz Bu gönül durmaz ki sensiz Gitmeden yıkıldı dünyam Acılardayım *** Ölesiye seven bu kalbimi Ne olur, kırıp da gitme Varlığın ödüldür, yokluğun keder Küçücük dünyamı yıkıp da gitme *** Ellerim tutmaz ki sensiz Gözlerim görmez ki sensiz Şimdiden başladı dertler Acılardayım *** Bu ömür geçmez ki sensiz Bu gönül durmaz ki sensiz Gitmeden yıkıldı dünyam Acılardayım *** Ellerim tutmaz ki sensiz Gözlerim görmez ki sensiz Şimdiden başladı dertler Acılardayım *** Bu ömür geçmez ki sensiz Bu gönül durmaz ki sensiz Gitmeden yıkıldı dünyam Acılardayım *** Ellerim tutmaz ki sensiz Gözlerim görmez ki sensiz Şimdiden başladı dertler Acılardayım *** Bu ömür geçmez ki sensiz Bu gönül durmaz ki sensiz Gitmeden yıkıldı dünyam Acılardayım