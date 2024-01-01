Ağlaya ağlaya Şu dağların ardı bahar dediler Yürüdüm yürüdüm erişemedim Her kul kaderini yaşar dediler Derdimi kimseyle bölüşemedim Hep yalnız yaşadım acılarımı Yar hasreti böldü uykularımı Bir dosta açıp da duygularımı Ağlaya ağlaya anlatamadım Ne ümitler vardı Boşa taşıdım ne çileler gördüm Neler yaşadım hep yokuşta koştum Artık usandım aşkın menziline ulaşamadım Ne ümitler vardı Boşa taşıdım ne çileler gördüm Neler yaşadım hep yokuşta koştum Artık usandım aşkın menziline ulaşamadım Şu dağların ardı bahar dediler Yürüdüm yürüdüm erişemedim Her kul kaderini yaşar dediler Derdimi kimseyle bölüşemedim Hep yalnız yaşadım acılarımı Yar hasreti böldü uykularımı Bir dosta açıp da duygularımı Ağlaya ağlaya anlatamadım Ne ümitler vardı Boşa taşıdım ne çileler gördüm Neler yaşadım hep yokuşta koştum Artık usandım aşkın menziline ulaşamadım Ne ümitler vardı Boşa taşıdım ne çileler gördüm Neler yaşadım hep yokuşta koştum Artık usandım aşkın menziline ulaşamadım Ne ümitler vardı Boşa taşıdım ne çileler gördüm Neler yaşadım hep yokuşta koştum Artık usandım aşkın menziline ulaşamadım

Tırlamışım Seni seven, seni seven Seni seven delidir Seni seven, seni seven Seni seven delidir *** O hatayı bende yaptım Her aptal aşık gibi Sonra aydım ya kaybolaydım Peşinde sarhoş gibi *** Belli ki tırlamışım Kendimi zorlamışım İsmini yeni koydum Uzaktan arkadaşım

Kurşun Gözlerin bu sevdanın En kalleş haliydi Vedasız gideceğin Her halinden belliydi *** Hani ölüm ayırırdı İkimizi bu sevdadan Beni inkâr edemezsin Bıraktığım anılardan *** Düşündükçe çılgına dönüyorum Sana yabancı bir elin dokunuşunu Hiç bekleme beni teslim olmuyorum Kendime ayırdım o son kurşunu

Uzaktan el salla Sen oyunlara çok alışmışsın Ben senin adamın değilim olamam Tatlı aleme fazla dalmışsın (Ahh) Sana ayak uyduramam *** Eline düşenin vay haline Sen o nazları sakla kendine Bin dokun bin ah işit bu aralar benden Rahat bırak beni kendi halime *** Vallah bittim vallah Uyutma beni masalla Yallah güzelim yallah Uzaktan el salla *** Vallah bittim vallah Uyutma beni masalla Yallah güzelim yallah Uzaktan el salla *** Sen oyunlara çok alışmışsın Ben senin adamın değilim olamam Tatlı aleme fazla dalmışsın (Ahh) Sana ayak uyduramam *** Eline düşenin vay haline Sen o nazları sakla kendine Bin dokun bin ah işit bu aralar benden Rahat bırak beni kendi halime *** Vallah bittim vallah Uyutma beni masalla Yallah güzelim yallah Uzaktan el salla *** Vallah bittim vallah Uyutma beni masalla Yallah güzelim yallah Uzaktan el salla *** Vallah bittim vallah Uyutma beni masalla Yallah güzelim yallah Uzaktan el salla *** Vallah bittim vallah Uyutma beni masalla Yallah güzelim yallah Uzaktan el salla *** Vallah bittim vallah Uyutma beni masalla Yallah güzelim yallah Uzaktan el salla Yallah

Farzet ki Bir Yalanım Ben Bir rüzgarlık ömrü olan Ben dağlarda bir dumanım Bir varmış bir yokmuş gibi Farzet ki ben bir yalanım Bir rüzgarlık, ömrü olan Ben dağlarda, bir dumanım Bir varmış bir yokmuş gibi Farzet ki ben bir yalanım *** Unut beni bir dün gibi Savur beni bir kül gibi Güz mevsimi bir gül gibi Farzet ki ben bir yalanım Ne çok sevdik ne de yandık Bir rüyayı gerçek sandık Hiçbir şeyi paylaşmadık Farzet ki ben bir yalanım Ne cok sevdik ne de yandık Bir rüyayı gerçek sandık Hiçbir şeyi paylaşmadık Farzet ki ben bir yalanım Bir rüzgarlık ömrü olan Ben dağlarda bir dumanım Bir varmış bir yokmuş gibi Farzet ki ben bir yalanım *** Unut beni bir dün gibi Savur beni bir kül gibi Güz mevsimi bir gül gibi Farzet ki ben bir yalanım Ne çok sevdik ne de yandık Bir rüyayı gerçek sandık Hiçbir şeyi paylaşmadık Farzet ki ben bir yalanım Ne çok sevdik ne de yandık Bir rüyayı gerçek sandık Hiçbir şeyi paylaşmadık Farzet ki ben bir yalanım *** Ne çok sevdik ne de yandık Bir rüyayı gerçek sandık Hiçbir şeyi paylaşmadık Farzet ki ben bir yalanım

Kabul Başka düşüm yok ki benim Kalp atışım tek sebebim Kim kimin olsun diye sorarsan Ben seninim sende benim *** Aklına geleni yüzüme söyle hadi Söyle de bilsin herkes Kim akıllı kim deli Anlamadım hangimiz seviyor Hangimiz ziyan ediyor *** Kabul kabul Hiç zora gelemem desen kabul Emrime esirim ol desen kabul Say beni kölen yerine Kabul kabul Kar beyaza kara desen kabul Buluşmak sonbahara desen kabul Sakla beni en derine

Adına türküler Yakacağım Geldiğin yollar benim yolum Gittiğin o gün geldi bak sonum *** Çaresiz derdime Derman bulunmaz Kimseler yarama İlaç olamaz *** Adına türküler Yakacağım senin Ya benim olacaksın Ya da hiç kimsenin

Yürü gidelim Gördün mü gönlüm? Uykusuz geceler Sabah oldu, unutuldu Dilimde dolaşan sihirli heceler Gün oldu unutuldu *** Hem aşka ara vermiyorsun Hem yaralarını saramıyorsun Gelen de aynı giden de aynı Ne arıyorsun? *** Adam akıllı sevemiyorsun Fazla zora gelemiyorsun Yürü gidelim a deli gönlüm Sen aşka gelmeden hadi yürü gidelim *** Adam akıllı sevemiyorsun Fazla zora gelemiyorsun Yürü gidelim a deli gönlüm Yangına düşmeden hadi yürü gidelim *** Gördün mü gönlüm? Uykusuz geceler Sabah oldu, unutuldu Dilimde dolaşan sihirli heceler Gün oldu unutuldu *** Hem aşka ara vermiyorsun Hem yaralarını saramıyorsun Gelen de aynı giden de aynı Ne arıyorsun? *** Adam akıllı sevemiyorsun Fazla zora gelemiyorsun Yürü gidelim a deli gönlüm Sen aşka gelmeden hadi yürü gidelim *** Adam akıllı sevemiyorsun Fazla zora gelemiyorsun Yürü gidelim a deli gönlüm Yangına düşmeden hadi yürü gidelim *** Adam akıllı sevemiyorsun Fazla zora gelemiyorsun Yürü gidelim a deli gönlüm Sen aşka gelmeden hadi yürü gidelim *** Adam akıllı sevemiyorsun Fazla zora gelemiyorsun Yürü gidelim a deli gönlüm Yangına düşmeden hadi yürü gidelim

Neredesin sen Neredesin sen? Kiminlesin sen? Beni böyle bırakıp da Gidemezsin sen *** Uydun eller sözüne Beni sensiz bıraktın *** Kimler aldattı seni? Hangisine inandın? Kimler aldattı seni? Hangisine inandın? *** Boş sözlere aldanıp Gitmezsin sandım *** Kim bilir sen ner'desin Hangi yaban eldesin Seni nasıl, seni nasıl özledim Olamazsın başkasıyla *** Yapamazsın başkasıyla Olamazsın başkasıyla Yapamazsın başkasıyla *** Neredesin sen? Kiminlesin sen? Dönemezsin sen Dönemezsin sen *** Kabahatin çoğu sende Dönemezsin sen Uydun eller sözüne Beni sensiz bıraktın *** Kimler aldattı seni? Hangisine inandın? Kimler aldattı seni? Hangisine inandın? *** Boş sözlere aldanıp Gitmezsin sandım Kim bilir sen ner'desin Hangi yaban eldesin *** Seni nasıl, seni nasıl özledim Olamazsın başkasıyla Yapamazsın başkasıyla *** Olamazsın başkasıyla Yapamazsın başkasıyla Neredesin sen? Kiminlesin sen?

Mavişim Gönlümü sana serdim Uyku tutmuyor beni İçimde can gibisin Yakarım geceleri *** Mecnun'dan miras kalan Bir aşk getirdim sana Gözlerine vuruldum Ne olur anlasana *** Dilinde yemin olayım Koktuğun tenin olayım Mahşere dek bırakmam İzin ver senin olayım *** Dilinde yemin olayım Koktuğun tenin olayım Mahşere dek bırakmam İzin ver senin olayım *** Senin ki başka mavi İnan bana mavişim Vallahi yalan değil Ben bir seni sevmişim Senin ki başka mavi İnan bana mavişim Vallahi yalan değil Ben bir seni sevmişim *** Gönlümü sana serdim Uyku tutmuyor beni İçimde can gibisin Yakarım geceleri *** Mecnun'dan miras kalan Bir aşk getirdim sana Gözlerine vuruldum Ne olur anlasana *** Dilinde yemin olayım Koktuğun tenin olayım Mahşere dek bırakmam İzin ver senin olayım *** Dilinde yemin olayım Koktuğun tenin olayım Mahşere dek bırakmam İzin ver senin olayım *** Senin ki başka mavi İnan bana mavişim Vallahi yalan değil Ben bir seni sevmişim Senin ki başka mavi *** İnan bana mavişim Vallahi yalan değil Ben bir seni sevmişim Senin ki başka mavi *** İnan bana mavişim Vallahi yalan değil Ben bir seni sevmişim Senin ki başka mavi *** İnan bana mavişim Vallahi yalan değil Ben bir seni sevmişim Senin ki başka mavi

Anne Ne zaman açıldı, hayat kapısı Ne zaman çocuktum, büyüdüm anne Ben sevgi ararken sevdim ne çare Bilmeden hasrete büründüm anne *** Şimdi ben ömrümün baharındayım Suçsuzum bir aşkın günahındayım Bitmeyen dertlerin girdabındayım Yılları hep böyle yürüdüm anne *** Şimdi ben ömrümün baharındayım Suçsuzum bir aşkın günahındayım Bitmeyen dertlerin girdabındayım Yılları hep böyle yürüdüm anne *** O şevkat elini çekme elimden Sar beni bırakma anla halimden Veririm ömrüne kendi ömrümden İstersen yerine ölürüm anne *** İstersen yerine ölürüm anne Ne zaman açıldı, hayat kapısı Ne zaman çocuktum, büyüdüm anne Ben sevgi ararken sevdim ne çare *** Bilmeden hasrete büründüm anne Şimdi ben ömrümün baharındayım Suçsuzum bir aşkın günahındayım Bitmeyen dertlerin girdabındayım *** Yılları hep böyle yürüdüm anne O şevkat elini çekme elimden Sar beni bırakma anla halimden Veririm ömrüne kendi ömrümden *** İstersen yerine ölürüm anne Şimdi ben ömrümün baharındayım Suçsuzum bir aşkın günahındayım Bitmeyen dertlerin girdabındayım *** Yılları hep böyle yürüdüm anne O şevkat elini çekme elimden Sar beni bırakma anla halimden Veririm ömrüne, veririm ömrüne kendi ömrümden İstersen yerine ölürüm anne

Cemile Aşkından yüreğim talan Cemile "Naz usandırır" derler, yalan Cemile Bin cefa çektirir sevdan Cemile "Of" demem, "Allah" derim; inan Cemile *** Cemile, Cemile, Cemile Bak işte, düştüm eline İnsaf eyle Cemile Seni gidi şeytan, seni fettan *** Cemile, Cemile Bak işte, düştüm eline İnsaf eyle Cemile Seni gidi şeytan, seni fettan *** Aşkından yüreğim talan Cemile "Naz usandırır" derler, yalan Cemile Bin cefa çektirir sevdan Cemile "Of" demem, "Allah" derim; inan Cemile *** Cemile, Cemile, Cemile Bak işte, düştüm eline İnsaf eyle Cemile Seni gidi şeytan, seni fettan *** Cemile, Cemile Bak işte, düştüm eline İnsaf eyle Cemile Seni gidi şeytan, seni fettan *** Cemile, Cemile E insaf eyle Cemile Seni fettan *** Cemile, Cemile Bak işte, düştüm eline E insaf eyle Cemile Seni gidi şeytan, seni fettan